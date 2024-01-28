寒冷警告取消　天文台料偏東氣流取代東北季候風　本周中和暖潮濕

天文台今日（28日）零時截至下午1時期間，在昂坪錄得最低溫6.1度、大帽山6.8度，新界大多地區都跌穿10度以下。寒冷天氣警告已於下午2時取消，展望本周二（30日）氣溫可望回升至20度。



天文台表示，東北季候風正影響廣東，一道廣闊雲帶亦正覆蓋華南，本港下午及今晚大致多雲，部分時間天色明朗。預測未來一兩日被一股達強風程度的偏東氣流取代，本周中後期沿岸地區和暖及潮濕，天色較為明朗。一道低壓槽則會在周末期間為華南帶來不穩定天氣。



今日（28日）由零時至凌晨至下午一時所見，多區曾跌穿10度。（天文台圖片）

昂坪錄得最低溫6.1度

天文台分區氣溫顯示，昂坪錄得最低溫6.1度、大老山6.6度及大帽山6.8度，是全港最冷的地方。民居方面，上水得9.2度，荃灣亦只有9.3度，將軍澳有11.1度，黃竹坑有12.5度。

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周二回升至20度

天文台表示，東北季候風正影響廣東，同時一道廣闊雲帶正覆蓋華南。本港地區今日下午及晚間天氣大致多雲，下午部分時間天色明朗。吹和緩偏北風，今晚漸轉吹東風，離岸風勢間中清勁。

展望未來一兩日有幾陣雨，風勢較大。本周中後期和暖及潮濕，日間天色明朗。

未來九日天氣方面，周一上班日（29日）氣溫仍在20度以下，介乎15至18度，會有一兩陣雨，周二（30日）氣溫稍升至17到20度，會有幾陣雨，天氣亦相當潮濕，相對濕度將高達95%。周六（2月3日）起一連四日都預測有驟雨，及天氣潮濕。

天文台未來九日天氣預測。（天文台網頁）

周本天氣不穩

天文台表示，現時為廣東帶來寒冷天氣的東北季候風，會在未來一兩日被一股達強風程度的偏東氣流取代，同時亦出現高空擾動，為該區帶來有雨的天氣。隨著該偏東氣流緩和，本周中後期沿岸地區和暖及潮濕，天色較為明朗。

天文台預料，一道低壓槽會在周末期間，為華南帶來不穩定天氣。

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