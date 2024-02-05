龍年情人節｜天文台預測日間最高20度　情侶拍拖有短暫陽光

今年2月14日年初五除了是打工仔年後開工日，也是情人節。天文台預測，受東北季候風影響未來數日天氣寒冷，年三十除夕（9日）氣溫最低11度，下周起氣溫會續漸回升，情人節當日氣溫界乎16至20度，雖然當日顯著降雨概率較低，但相對濕度最高達90%，而且只有短暫時間有陽光，情侶當日拍拖慶祝，天氣或陰晴不定。



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天文台表示，東北季候風正影響廣東沿岸，今日正午時分，本港部分地區的氣溫較昨日低一至兩度，今晚天氣大致多雲，有一兩陣雨，沿岸有薄霧，吹和緩東北風。

天文台展望，受東北季候風影響，未來一兩日廣東內陸天氣寒冷，一道廣闊雲帶會在本周中期為華南沿岸帶來有雨的天氣，預料強烈的季候風補充會在周三晚上抵達華南沿岸，隨後兩三日該區轉冷。受較乾燥的大陸氣流影響，農曆新年假期華南沿岸部分時間有陽光，日夜溫差較大。

天文台九天天氣預告



天文台九天天氣預報。（天文台截圖）

本港未來兩三日有幾陣雨，年廿九（8日）顯著轉冷，除夕及年初一早晚寒冷，最低氣溫約在11度左右，農曆新年假期部分時間有陽光。

天文台最新九天天氣預告，2月14日情人節當日氣溫界乎16至20度，相對濕度70%至90%，短暫時間有陽光。

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