天氣｜ 今日最高14度 早上新界多區9度以下 年初一早上寒冷
撰文：蕭通
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寒冷天氣警告繼續生效，受東北季候風及一道廣闊雲雨帶影響，廣東沿岸地區天氣寒冷。天文台預測，本港地區今日（9日）天氣寒冷，大致多雲及有一兩陣雨，氣溫介乎11至14度，吹和緩北至東北風，初時離岸風勢間中清勁。
截至今日清晨6時，天文台總部氣溫為11.2度，九龍城僅9.7度、深水埗10.1度、黃大仙10.6度。新界更為寒冷，北區打鼓嶺8.3度、上水8.8度、大埔8.2度、荃灣可觀8.1度、沙田9.5度；全港最低溫為大老山的5.7度。
寒冷天氣警告續生效
天文台在繼續發出寒冷天氣警告，呼籲市民應注意保暖，多穿禦寒衣物， 應避免長時間置身在寒風中，並關注獨居的長者或慢性病患者。
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新春假期日夜溫差較大
天文台指出，東北季候風會在今明兩日持續為華南帶來寒冷的天氣。受乾燥的大陸氣流影響，農曆新年假期廣東天色普遍晴朗，日夜溫差較大。預料一股較潮濕的偏東氣流會在下周 中後期影響廣東沿岸，該區有薄霧。
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年初一12至17度 有一兩陣微雨
天文台展望，年初一（10日）早上仍然寒冷。農曆新年假期部份時間有陽光及乾燥，日間氣溫逐步回升。根據天文台預報，明日大年初一（10日）料在12至17度之間，早上寒冷及有一兩陣微雨，部份時間有陽光。
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▼天文台香港天氣九天天氣預報▼
年初二最高20度 早晚相當清涼
根據天文台九天天氣預報，年初二（11日）早晚相當清涼，介乎14至20度，大致天晴，日間乾燥。年初三（12日）早上清涼，日間乾燥、部分時間有陽光，氣溫在15至19度之間。情人節（14日）氣溫會回升到17至22度。