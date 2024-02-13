天氣｜今早多雲清涼　市區最低16度　明日情人節最高22度

東北季候風正為廣東沿岸帶來普遍晴朗的天氣。天文台預測，本港地區今日（13日）大致天晴。早上部份時間多雲及清涼，日間乾燥。市區最低氣溫約16度，最高約21度。吹和緩至清勁東風，初時離岸及高地間中吹強風。



圖為截至2月13日清晨5時50分，天文台的各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼2月12日年初三 天水圍公園櫻花盛開▼



+ 15

未來兩三天大致天氣良好 日間和暖

天文台指出，東北季候風會在未來兩、三日，為華南帶來大致良好的天氣。預料一股季候風補充會在接近周末影響華南沿岸，該區氣溫稍為下降。受潮濕的海洋氣流影響，下周初廣東沿岸地區溫暖及有薄霧。

天文台展望，未來兩三日部份時間有陽光，日間天氣和暖 。

▼1月27日 機場櫻花園開放首日不少人到來觀賞▼（花期已完結）



+ 25

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至2月13日清晨5時50分，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周四最高24度 周末氣溫稍為下降

根據天文台九天天氣預報，明日年初五情人節（14日）介乎17至22度，部份時間有陽光。周四（15日）進一步回升到18至24度，早晚沿岸有薄霧。周六（17日）氣溫會略為回落，當日介乎17至21度， 短暫時間有陽光。下周一（19日）為二十四節氣的「雨水」，當日早晚料有一兩陣雨，大致多雲，氣溫為19至24度。此外，下周三（21日）氣溫將略降至17至21度。