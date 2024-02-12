天水圍公園櫻花盛開　天文台料情人節回暖　下周氣溫又現過山車

今日（12日）年初三赤口，不少市民避免向親友拜年，部份人到不同寺廟祈福，亦有市民外出逛街。在天水圍公園內，約有十棵櫻花樹正盛開，吸引市民及攝影愛好者前往觀賞拍攝。



天文台指東北季候風會在未來數日為華南帶來大致良好的天氣。星期三2月14日年初五是開工日，也是情人節，料部分時間有陽光，氣溫介乎攝氏17至22度，星期四年初六（15日）日間最高24度。預料一股季候風補充會在接近周末影響華南沿岸，該區氣溫稍為下降，下周三（21日）氣溫開始回落，延伸預報顯示，本月下旬市區較大可能回落至13、14度左右。



▼2月12日年初三 天水圍公園櫻花盛開▼



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天水圍今最高25度 公園櫻花借暖開花

東北季候風正為廣東沿岸帶來普遍晴朗及乾燥的天氣。今日下午本港多處的相對濕度維持在40%左右，下午天晴陽光普照，各區日間多數回升至20度或以上，天水圍濕地公園升至25.3度，而天文台總部最高21.2度。

天水圍公園栽種了約十棵櫻花「廣州櫻」，借回暖盛開，為粉紅色花瓣，吸引區內居民及區外攝影愛好者前往觀看及拍攝。

天文台預測明早部份時間多雲，天氣清涼，市區最低氣溫約16度，新界再低幾度。日間最高氣溫約21度，吹和緩東風，初時離岸風勢清勁。展望隨後兩三日部分時間有陽光，日間天氣和暖。

下周一「雨水」料有一兩陣雨應節 最高24度

東北季候風會在未來數日為華南帶來大致良好的天氣，天文台預料一股季候風補充會在接近周末影響華南沿岸，該區氣溫稍為下降；受潮濕的海洋氣流影響，下周初廣東沿岸地區溫暖及有薄霧，下周一（19日）為二十四節氣「雨水」，預測大致多雲，早晚有一兩陣雨，沿岸有薄霧，短暫時間有陽光，氣溫介乎19至24度。

天文台今日下午4時半公布的九天天氣預報。（天文台圖片）

下周三氣溫開始回落 料一夜跌7度

未來九日天氣方面，星期三年初五（14日）情人節，部份時間有薄霧，氣溫介乎17至22度，下星期日（18日）起一連三日的最高氣溫高達23或24度，惟在下周三（21日）稍為回落到，一夜跌7度，預測最低17度，最高21度，當日大致多雲及有一兩陣驟雨。

天文台公布的延伸預報顯示，下周中起最低氣溫將回落。（天文台圖片）

一股新寒冷氣團將會由北向南移，天文台公布的延伸預報顯示，下周中後開始氣溫下降，市區最低氣溫，較大可能降至13、14度左右。

▼1月27日 機場櫻花園開放首日不少人到來觀賞▼（花期已完結）

