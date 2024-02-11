農曆新年煙花｜天文台指今晚天晴適合觀賞　料本月下旬氣溫再回落

今日（11日）是年初二，不少人今午已到維港兩岸「霸位」等欣賞晚上的煙花。天文台表示，今晚天氣清涼，屆時天晴，雲量較少，吹和緩東北風，整體而言能見度高，適合觀賞煙花。



天文台預測氣溫繼續逐步回升，本周三年初五是2月14日情人節，當日日間天氣和暖，氣溫介乎17度至22度，部分時間更會有陽光。不過天文台的延伸預報顯示，本月下旬氣溫會再回落。



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踏入龍年，氣溫持續回升，特別是中午時分更有陽光，而今日是年初二，不少人都提前到維港兩旁找好位置，欣賞晚上的煙花。天文台表示，因應東北季候風正為廣東沿岸帶來晴朗及乾燥的天氣，正午時分本港的相對濕度普遍下降至百分之四十左右，而到晚上天氣清涼，吹和緩東北風，雲量較少，整體而言能見度高，適合觀賞煙花。

另外，乾燥的東北季候風會在未來兩三日為華南帶來大致良好的天氣，未來兩三日部分時間有陽光，日間和暖。至於年初五、情人節，天文台就預測，氣溫繼續逐步回升，當日日間天氣和暖，氣溫介乎17度至22度，部分時間更會有陽光，如計劃外出，亦不會擔心會下雨。

（天文台網站）

和暖的天氣會繼續持續，下周日（18日）最高氣溫或回升至23度。不過，隨著季候風緩和，本周中後期廣東沿岸較為潮濕及有薄霧，相對濕度上升至75至95%。下周一（19日），為二十四節氣的「雨水」，天文台就預料當日早晚有一兩陣雨，大致多雲，沿岸有薄霧。短暫時間有陽光。

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