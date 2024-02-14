天氣｜今日情人節大致天晴　最高23度　下周中期氣溫下降

東北季候風正為中國東南部帶來普遍晴朗的天氣。天文台預測，本港地區於今日情人節（14日）大致天晴，初時部份時間多雲。氣溫介乎18至23度 。吹和緩東風。



圖為截至2月14日清晨6時，天文台的各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼2月13日年初四 山頂櫻花盛開▼



+ 11

隨後一兩日風勢較大 下周初漸轉潮濕

天文台指出，東北季候風會在今、明兩日繼續為廣東沿岸帶來大致良好的天氣，而季候風補充會在星期五（16日）及星期六（17日）影響華南。受潮濕的海洋氣流影響，下周初廣東沿岸溫暖及有薄霧。預料另一股東北季候風會在下周中後期抵達華南，該區氣溫下降。

天文台展望，明日（15日）大致天晴，日間溫暖。隨後一兩日風勢較大。下周初漸轉潮濕及有薄霧。

▼2月12日年初三 天水圍公園櫻花盛開▼



+ 15

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至2月14日清晨6時，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

明日最高24度 下周四最低16度

根據天文台九天天氣預報，明日（15日）氣溫回升到18至24度，但局部地區能見度較低。周五（16日）介乎17至22度，部份時間有陽光。周六（17日）氣溫略為回落至17至21度， 短暫時間有陽光。

下周一（19日）為二十四節氣的「雨水」，早晚料有一兩陣雨，氣溫為19至24度。下周三（21日）氣溫回落至17至21度之間，大致多雲及有幾陣驟雨。下周四（22日）進一步降至16至19度，早晚清涼。