山頂公園櫻花開　天文台料情人節23度　下周中後期或低見寒冷水平

天文台天氣報告｜本港近日明顯回暖，天文台預料，明日年初五開工日、2月14日情人節市區氣溫介乎攝氏18度至23度，或成近14年最暖情人節。受潮濕海洋氣流影響，下周初本港最高氣溫進一步升至24度，不過，天文台最新預報指，下周三（21日）本港氣溫開始下降，一夜跌7度，其後幾天更有機會跌至12度寒冷天氣水平。



▼2月13日年初四 山頂櫻花盛開▼



+ 11

天文台指，東北季候風會在未來一兩日繼續為廣東沿岸帶來大致良好的天氣，而季候風補充會在星期五及星期六影響華南。受潮濕的海洋氣流影響，下周初廣東沿岸溫暖及有薄霧。預料另一股東北季候風會在下周中後期抵達華南，該區氣溫下降。

今日天晴稍暖，市區氣溫回升至22.8度。多區近日見到有櫻花開，其中山頂公園栽種的20棵牡丹櫻花，其8棵今日所見已開心，花朵呈深紅色，但並不密集；園內也有數棵灌木開花，花朵白中帶粉紅，看似櫻花，但實為郁李，花瓣完整，並沒有如櫻花類在尖端出現一個凹位。

天文台料情人節本港氣溫最高達23度。（天文台官網截圖）

天文台：季候風在下周中後期抵華南

截至下午6時15分，黃色火災危險警告正生效。天文台指，今日（13日）大致天晴及乾燥。吹和緩至清勁東風，初時離岸及高地間中吹強風，氣溫介乎17度至22度，預料明日情人節部分時間有陽光，氣溫18度至23度。

不過，下周有機會告別溫暖天氣，因為天文台預料，另一股東北季候風會在下周中後期抵達華南，該區氣溫下降。天文台預料，下周三（21日）起開始降溫，最低氣溫或見17度，與前一日最高溫24度相比，一夜跌了7度。下周四氣溫進一步下跌，至最低的16度。

▼2月12日年初三 天水圍公園櫻花盛開▼



+ 15

下周中後期本港氣溫呈下跌趨勢。（天文台官網截圖）

天文台延伸預報：下周中起本港氣溫跌

據天文台延伸預報顯示，下周中後期本港氣溫明顯下降，下周五（23日）最低氣溫跌至12度水平的機率達40%，低溫天氣或維持一段日子。

▼1月27日 機場櫻花園開放首日不少人到來觀賞▼（花期已完結）

