天文台料周四濕度100%　2.29隔四年才現一次　壽星仔女生日點計？

天文台天氣報告指，受海洋氣流影響，未來一兩日廣東沿岸地區潮濕有霧，預料本周四（22日 ）相對濕度最高達100%。隨著東北季候風會在本周後期至下周初影響華南沿岸，香港氣溫料逐步下降，本周五（23）氣溫料一夜跌6度。下周四是四年才出現一次的2月29日，據天文台最新預測指，當日大致多雲，早晚清涼，氣溫跌至最低的15度。



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天文台料本周四濕度高達100%。（天文台官網截圖）

天文台指，溫暖潮濕的海洋氣流會在未來一兩日，繼續影響廣東沿岸地區。而東北季候風會在本周後期至下周初影響華南沿岸，氣溫逐步下降，天氣稍涼。

天文台料本周後期氣溫漸降

天文台指，今日（20日）部分時間有陽光，日間溫暖。早晚沿岸有霧及有一兩陣微雨，吹輕微至和緩東南風，氣溫介乎22度至26度。展望未來一兩日仍然潮濕有霧，日間相當溫暖，本周四相對濕度最高達100%。

隨著東北季候風會在本周後期起影響華南沿岸，本港氣溫料逐步下降。本周五最低氣溫為20度，與前一日最高氣溫26度相比，一夜跌了6度，隨後幾日氣溫進一步下降。

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下周四是四年才出現一次的2月29日，天文台預料當日大致多雲。早晚清涼，氣溫介乎15度至19度。

2.29出生四年才大一歲？

為何今年的2月29日四年才出現一次？因為是今年是閏年。現時世界普遍採用的格列高里曆中，平年長度為365日，不過地球圍繞太陽一周其實需時約365又四分一日，故每年多出來的四分一日便會以「四年一閏」形式加進曆法中，成為「閏日」2月29日，以彌補曆法的每年日數與地球實際公轉周期的時間差。

大家可能會好奇，2月29出生的壽星仔女是否每四年才大一歲？根據香港法例《成年歲數（有關條文）條例》第5條，「一個人如在閏年2月29日出生，則在閏年以外的其他年份，須以3月1日作為他的生日」。條例是為了釐清閏日出生人士的有效年齡，避免於訂立合約及立遺產時出現年齡問題引起的誤會或爭議。

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