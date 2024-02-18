抽濕機｜天文台料回南天殺到　有一款全售罄　電器舖宣傳決戰濕氣

天文台今日（18日）預測回南天來到，未來數日廣東沿岸地區潮濕有霧，明日（19日）起一連五日相對濕度達100%。有電器舖趁潮濕天氣宣傳推出各款抽濕產品，當中有店舖形容「決戰濕氣」。



消費者委員會去年2月中公布14款抽濕機評測報告，當中三菱電機及LG的抽濕機樣本均取得4.5星評分，是眾多樣本中效能最好；小米Xiaomi抽濕機獲4星，每部售價2,099元，今日所見售價降至1,599元，不過標籤「售罄」已無貨。



天文台2月18日下午4時半更新九天天氣預報，料本周一至五相對濕度達100%。(天文台圖片）

記者今日下午到旺角一帶有售賣抽濕產品的連鎖電器舖，不時有市民駐足揀選。有店舖擺放宣傳牌，展示最近三日的「天氣預報」，包括料相對濕度達95%至99%，並提示「今日好潮濕啊！乾爽提示：仲唔買返部抽濕機！」旺角實惠推出吸濕盒及抽濕機，宣傳牌寫有「決戰濕氣」等語句。

各店舖的抽濕機價錢普遍由二千多元至三千多元之間，部分售價高至四、五千元以上。旺角小米門市售賣的一款智能抽濕機，售價為1,599元，不過標籤「售罄」已無貨，職員表示未知道何時會進貨。

消委會去年2月15日公布抽濕機評測報告，抽查了市面14款抽濕機，當中三菱電機及LG的抽濕機樣本均取得4.5星評分，是眾多樣本中效能最好，惟兩款抽濕機分別售6,080元和5,690元，是14個樣本中較貴的款式。

小米Xiaomi抽濕機獲4星，每部售價2,099元，比三菱及LG便宜三分二，而同樣獲4星的飛利浦、飛歌、東芝及日立抽濕機，也要4,000元起。該款抽濕機正是該款售罄產品。

▼消委會2023年2月15日抽濕機評測報告▼

消費者委員會2023年2月15日公布市面上14款抽濕機評測報告。（黃寶瑩攝）

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▼消委會測試抽濕機 估計每年所需電費（由低至高）▼

