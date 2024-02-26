天氣｜今日早晚清涼　市區最低16度　周四氣溫短暫回升

預料現時影響廣東沿岸地區的東北季候風會逐漸增強。天文台預測，本港地區今日（26日）大致多雲，有一兩陣微雨。早晚清涼，市區最低氣溫約16度，日間最高氣溫約19度。吹微風，漸轉吹和緩至清勁東至東北風，離岸間中吹強風。



圖為截至2月26日清晨5時50分，天文台的各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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隨後一兩日仍較涼 接近周末再降溫

天文台指出，一股清勁至強風程度的東北季候風，會在未來一兩日為廣東沿岸帶來清涼的天氣。同時，一道廣闊雲帶覆蓋華南。預料一股季候風補充會在本周後期抵達華南沿岸，該區氣溫下降。

天文台展望，隨後一兩日風勢較大，天氣仍然較涼。星期四氣溫回升，接近周末再度轉涼。

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周六跌至最低14度 下周三最高26度

天文台九天天氣預報顯示，明日（27日）介乎16至20度，早晚有一兩陣微雨。星期三（28日）為18至21度，亦有一兩陣微雨。周四（29日）回暖至最高24度、最低20度，短暫時間有陽光。但周五（3月1日）天氣轉涼，最低跌至15度，較前一日最高相差9度，當日最高氣溫料21度。周六（3月2日）早上相當清涼，進一步跌至14至18度之間。

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至2月26日清晨6時，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周日（3月3日）介乎16至20度；下周一（3月4日）會回升至最高23度，下周二（3月5日）最高更料有26度。