天氣｜今日最低16度　周四短暫回升　周六早上料14度或以下

一股清勁的東北季候風正影響廣東沿岸。天文台預測，本港地區今日（27日）大致多雲，早晚清涼及有一兩陣微雨，市區最低氣溫約16度，日間部份時間天色明朗，最高氣溫約21度。吹和緩東北風，離岸風勢間中清勁。



圖為截至2月27日清晨5時50分，天文台的各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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接近周末冷鋒橫過 下周初有驟雨

天文台指出，一股清勁至強風程度的東北季候風會在今明兩日為廣東沿岸帶來較涼的天氣。隨著季候風緩和，星期四（29日）該區氣溫回升。預料一道冷鋒會在隨後一兩日橫過廣東，該區氣溫顯著下降。而一股偏南氣流會在下周初為華南帶來驟雨。

天文台展望，明日（28日）風勢較大，天氣仍然較涼。星期四日間溫暖，接近周末顯著轉涼。星期六（3月2日）早上氣溫下降至14度或以下。

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周四最高升至26度 周五最低15度

天文台九天天氣預報顯示，明日（28日）介乎18至21度，有一兩陣雨。周四（29日）回暖至最高24度、最低20度，短暫時間有陽光，早晚有一兩陣雨及薄霧。但周五（3月1日）再度轉涼，最低跌至15度，較前一日最高相差9度，當日最高氣溫料21度。周六（3月2日）早上相當清涼，進一步跌至14至18度之間。

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至2月27日清晨6時，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周日（3月3日）介乎16至20度，有一兩陣微雨。下周一（3月4日）會回升至最高24度。下周二（3月5日）最高更料有26度，最低21度。但下周三（3月6日）會稍回落至18至23度。