天文台料冷鋒到　周六分區氣溫跌穿雙位數　驚蟄有雨打小人要帶傘

天文台天氣報告｜預料一股冷鋒將於星期四（29日）晚至星期五（1日）早上抵達華南。據最新預測顯示，天文台料星期五本港市區氣溫跌攝氏9度，有機會現「倒春寒」；周六（2日）最低氣溫僅14度，根據分區預測顯示，當日上午個別新界地區氣溫有機會降至9度。下周二（5日）是廿四節氣中的驚蟄，天文台預料當日氣溫回升至最高的26度，不過有幾陣驟雨，有意打小人的朋友出門記得帶傘。



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天文台料冷鋒最快星期四晚抵華南

天文台指，一股達強風程度的東北季候風會在明日（28日）繼續為廣東沿岸帶來較涼的天氣。隨著季候風緩和，星期四該區氣溫回升。預料一道冷鋒會在星期四晚至星期五早上抵達華南，該區氣溫顯著下降。隨後的東北季候風會在周末期間影響該區。而一股偏南氣流會在下周初為華南帶來驟雨。

天文台料本港氣溫於本周後期下降。（天文台官網截圖）

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天文台指，今日（27日）大致多雲，早上清涼。日間部分時間天色明朗。吹和緩東北風，今晚東風逐漸增強，有一兩陣微雨，氣溫介乎16度至21度。展望明日（28日）風勢較大，天氣仍然較涼。星期四日間溫暖，接近周末顯著轉涼。星期六早上氣溫下降至14度或以下。

天文台預計周六打鼓嶺低見9度

天文台預料，星期五最低氣溫約15度，與前一日最高溫的24度相比，一夜跌了9度；星期六氣溫料進一步降，最低氣溫僅14度，根據分區預測顯示，當日上午7時，大埔、上水、西貢等新界地區降溫至11度寒冷水平，打鼓嶺屆時更有機會低見9度。

天文台料星期六分區氣溫跌穿雙位數。（天文台官網截圖）

驚蟄料有幾陣驟雨

下周二是廿四節氣中的驚蟄，代表住天氣回暖，蛇蟲鼠蟻冬眠完的日子。民間相傳這天舉行「祭白虎」、「打小人」儀式可以驅走瘟神，讓接下來的一年諸事順利。天文台預料當日回暖，氣溫介乎21度至26度，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。

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