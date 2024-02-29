天氣｜今晚跌至最低16度　明日氣溫顯著下降　周六早上市區約13度

東北季候風正影響華南沿岸，並預料會在今日（29日）稍後增強。此外，一道雲帶正覆蓋廣東及南海北部。本港今早有薄霧，赤鱲角的能見度降至5000米以下。天文台預測，本港地區今日大致多雲，有一兩陣雨及薄霧。日間最高氣溫約22度。吹和緩東至東北風，稍後轉吹北風，天氣轉涼，市區氣溫下降至午夜最低約16度，新界再低一兩度。



圖為截至2月29日清晨5時50分，天文台的各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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下周初氣溫回升 中後期再受季候風影響

天文台指出，現時影響華南沿岸的東北季候風會在今日稍後增強，明日（3月1日）及星期六（3月2日）該區氣溫顯著下降，周末期間廣東內陸地區天氣寒冷。而一股偏南氣流會在下周初為華南帶來驟雨。預料另一股東北季候風會在下周中後期影響廣東。

天文台展望，未來一兩日氣溫進一步下降，星期六早上市區氣溫在13度左右，新界再低兩三度。下周初氣溫逐步回升，有幾陣驟雨。

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下周二最高26度 下周四跌至最低17度

天文台九天天氣預報顯示，明日（3月1日）顯著轉涼，最低跌至14度，較今日最高的22度相差8度，全日最高料18度。周六（3月2日）早上相當清涼，進一步跌至13至17度。

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至2月29日清晨6時，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周日（3月3日）介乎15至20度，有一兩陣微雨。下周一（3月4日）會回升至最高24度。下周二（3月5日）最高更料有26度，最低21度。但下周三（3月6日）會稍回落至19至23度。下周四（3月7日）及下周五（3月8日）料介乎17至21度，大致多雲，有一兩陣雨。