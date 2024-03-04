天氣｜今日多雲有幾陣雨　介乎17至21度　本周後期氣溫稍降

東北季候風正影響廣東沿岸地區。同時，一道雲帶正為該區帶來有雨的天氣。天文台預測，本港地區今日（4日）大致多雲，有幾陣雨。早晚部份地區有薄霧。氣溫介乎17至21度。吹和緩至清勁偏東風，初時風勢有時疾勁，漸轉吹和緩東南風。



圖為截至3月4日清晨6時，天文台的各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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明日驚蟄日間溫暖 季候風周三抵達

天文台指出，一股較潮濕的偏南氣流會在今、明影響廣東沿岸，該區有幾陣驟雨及薄霧，氣溫逐步回升。預料一股東北季候風會在星期三（6日）抵達廣東，本周後期沿岸地區風勢較大，氣溫稍為下降。

明日（5日）為二十四節氣中的驚蟄，天文台展望，未來一、兩日天氣潮濕。明日日間溫暖，星期三稍後轉吹偏北風。

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連日多雲有雨 周四至周末最低17度

天文台九天天氣預報顯示，明日（5日）介乎21至25度，短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間溫暖。周三（6日）起連日多雲，當日氣溫稍為回落至20至24度，有幾陣驟雨。周四（7日）及周五（8日）最低跌至17度，最高20度。周六（9日）最低仍為17度，最高氣溫進一步跌至19度，早晚有一兩陣微雨。

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至3月4日清晨6時10分，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周日（10日）氣溫漸回升，介乎18至21度，大致多雲。早晚有一兩陣微雨。下周一（11日） 稍升至19至22度，大致多雲，有一兩陣雨。下周二最高溫升至23度，仍大致多雲。