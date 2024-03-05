天氣交通｜今日驚蟄潮濕最高26度　明降至最低19度　本周後期清涼

今日（5日）是二十四節氣的「驚蟄」，天文台指一股潮濕的偏南氣流正影響廣東沿岸地區，本港今早港內能見度降至2,000米左右。此外，一道雲帶正為華南沿岸帶來有雨的天氣。天文台預測，本港地區今日大致多雲，天氣潮濕，早晚有一兩陣雨及霧。早上最低氣溫約22度。日間溫暖及短暫時間有陽光，最高氣溫約26度。吹和緩南至東南風，初時高地間中吹強風。



圖為截至3月5日清晨6時，天文台的各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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東北季候風明抵達 下周初天氣不穩

天文台指出，受一股潮濕的偏南氣流影響，今、明兩日廣東沿岸有霧及幾陣雨，日間溫暖。而一股清勁至強風程度的東北季候風，會在明日抵達華南沿岸，隨後數日該區天氣清涼。預料高空擾動會在下周初為廣東帶來不穩定天氣。

天文台展望，明日（6日）初時仍然潮濕，稍後轉吹偏北風，氣溫開始下降，隨後兩、三日早晚清涼。

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周五至下周日最低16度 最高不足20度

天文台九天天氣預報顯示，明日（6日）最高24度，最低降至19度，較今日最高相差7度，大致多雲，有幾陣驟雨。周四（7日）跌至17度，早晚清涼。周五（8日）進一步跌至16度，日間最高19度，日間部份時間天色明朗。早晚清涼。周六（9日）及下周日（10日）最低仍為16度，最高氣溫進一步跌至18度， 大致多雲及清涼。

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圖為截至3月5日清晨6時，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周一（11日）氣溫稍升至17至20度，大致多雲，有一兩陣雨。下周二（12日）及下周三（13日）介乎18至22度，仍大致多雲。

另運輸處指出，因水管爆裂，屯門石排頭路（往鳴琴路方向）近震寰路的部份行車線仍然封閉，駕駛人士只可使用餘下行車線行車。以下受影響巴士號線須改道行駛：九巴960（往建生方向）、A34（往機場方向）、P960（往兆康北方向）、N960（往建生方向）、NA33（往國泰城方向）；及城巴B3A（往山景邨方向）。