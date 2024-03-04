過去冬季異常溫暖　平均氣溫史上第二高　2月雨量僅正常值11%

天文台今日（4日）表示，去年12月至今年2月，香港經歷了一個異常溫暖的冬季，平均最低氣溫16.9度及平均氣溫18.8度，均是有紀錄以來同期的第二高。天文台亦指今年2月較正常少雨，總雨量僅4.1毫米，等於正常值的約11%。



▼2月15日 年初六上水和暖▼



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2月東北季候風偏弱 平均值高2度

天文台表示，由於2月內大部分時間影響華南的東北季候風普遍較正常弱，今年2月香港遠較正常溫暖。2月平均最低氣溫17.6度、平均氣溫19.4度及平均最高氣溫21.9度，較其各自正常值高2.3度、2.3度及2.5度，分別是有紀錄以來2月份的第四高、第五高及其中一個第七高。

天文台續指，連同氣溫遠高於正常的2023年12月及2024年1月，2023年12月至2024年2月的冬季本港異常溫暖。該季平均最低氣溫16.9度及平均氣溫18.8度，均是有紀錄以來同期的第二高，而平均最高氣溫21.3度是有紀錄以來同期的第三高。

▼2023年12月31日 天文台總部錄得破紀錄除夕氣溫▼



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2月總雨量僅10.8毫米 南海及北太平洋西部零熱帶氣旋

天文台又指，2月亦較正常少雨，全月總雨量只有4.1毫米，是正常值38.9毫米的約11%。今年首兩個月的累積雨量為10.8毫米，較同期正常值72.1毫米少約85%。此外，2月亦沒有熱帶氣旋在南海及北太平洋西部出現。