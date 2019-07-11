【打工仔e肚仔日記】開至凌晨一點　天水圍超方便甜品店

主持人：黃繼鋒

若你夜深時分想吃甜品，可以考慮天水圍的這家甜品店一糖。一糖在天水圍西鐵站旁，現已開業兩年，營業時間至到凌晨1時，非常方便。而這裡的招牌甜品是窩夫，外觀看似普通，其實內有乾坤，為了要讓窩夫外皮香脆，內裡軟熟煙韌，師傅會在窩夫裡放進麻糬，再配上雪白的棉花糖及香濃的可可汁，令口感更有層次。另外，熱烘烘的窩夫旁就有一份冷冰冰的雪糕在點綴，為你降溫解膩，冰火交融，軟硬兼備，確實是天作之合。這樣的甜品總讓人心花怒放。

甜品款色五花八門，春夏秋冬各有不同，春暖花開後的現在，時已盛夏，正是屬於榴槤的季節，尚未見面，先見味道。雖然榴槤的芬香非人人接受，但若果你喜歡她，便會對這榴槤皇子毫無抵抗力。師傅將大大的榴槤肉特製的椰奶凍，和晶瑩剔透的海藻球，一同放進原個椰子裡，椰子的清甜撞上榴槤的濃膩，還有奶凍作伴，味道一拍即合，這就是讓人愛恨交纏的榴槤皇子。你忍受得了嗎？想吃到一糖的甜品，便要快點用e肚仔下單啦！

由13/7至12/8，一糖將會在e肚仔外賣自取平台推出時限優惠，買窩夫系列甜品享8折優惠，搶先下單吧！



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一糖

地址：天水圍屏山上璋圍249號地下1號舖

營業時間：

星期二至日 16:00 - 23:50

星期一 全日休息