【阿妹點評】2019 女生大愛 月餅Hightea

相信喜歡慢活、著重高品質生活嘅您對Crostini呢個品牌一啲都唔會陌生，因為全港已經有逾20間分店為大家提供特色麵包、糕點及咖啡。即刻睇睇佢哋今年有咩月餅選擇

Crostini 法式月餅 早鳥價$230 e肚仔新用戶價$205

#法式伴月 | 8月31前早鳥優惠$230盒

傳統月餅之中輕盈選擇不多，法式伴月猶合英式High Tea元素與本地月餅文化，唔同口味嘅慕絲蛋糕組合成創新西式月餅組合，剩睇外表都吸睛非常，不妨買番兩盒，中秋佳節與家人喺皎潔明月下樂嚐High Tea之美

Crostini 柚子奶皇月餅 早鳥價$230 e肚仔新用戶價$205

#柚子奶皇月餅 | 8月31前早鳥優惠$230盒

不得不推介呢個加入柚子嘅奶皇月，全手工製作，且嚴選天然材料，唔膩口之餘夠健康，一家大細都唔使就著食，共度溫馨月圓夜

補充多句，Crostini所有月餅都百份百本地手工製作，多一份安心❗現可於e肚仔購買 #現餅 及 #餅券，數量有限賣完即止 - https://eatojoy.page.link/uUB8

#現餅取貨期 | 20/8/2019 -13/9/2019

#餅券取貨期 | 1/8/2019 - 13/9/2019

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#毋須格價 #善用平台優惠最精明

優惠一：e肚仔新用戶首2單迎新滿額50即減25

（即新用戶分開單買2盒，每盒$205就埋到單）

優惠二：e肚仔舊客戶購買月餅產品滿額500輸入券碼「fly2moon」全單93折

（舊用戶同一張單買3盒，折實每盒$213.4）

#心動不如立即行動 → https://eatojoy.page.link/uUB8