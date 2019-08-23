【KODW】品牌設計大師Chris Dobson　剖析當代品牌營商之道

在這個瞬息萬變的數碼時代，每個人作為用家都期待著看到嶄新的科技、新型的媒體、創新的平台去為我們打造美好的未來生活，但若然單單是新興技術就可以解決人類的原始需求和慾望，為何世界上的各大品牌背後的智囊、設計大師還要扭盡六壬去吸引大家的眼球？被譽為「蘋果的秘密武器」的Eight Inc.，其首席總監Chris Dobson就指出，現在的設計已非單純的美學與功能，而是從人的角度去思考。

作為Eight Inc.（香港）的首席總監、著名品牌策略師及體驗設計顧問，Chris Dobson曾操刀的著名品牌設計無數，而Eight Inc. 分佈於全球十一個地方 ，致力於集結創意、透過設計去定義了人類的新進程。這理念並非虛無的主義，他提及到如何為其客戶——蘋果公司改變大眾對零售的看法。「在這個世代，就算你並非蘋果公司的忠實支持者，身邊也定必有其產品的蹤跡。」iPhone於十年前扭轉大眾用手機的習慣，時至今日，與其說其技術毫無對手，更重要的是大眾對於品牌的整個觀感而非只是產品本身，「因為產品是可取代的，但體驗卻是獨一無二。」

相信對Eight Inc.而言，Apple Store是其得意之作，但當中的設計過程卻充滿著未知數。

為何掌握客戶體驗成為了零售商業的重要模式？管理諮詢權威McKinsey指出，50%的購買是來自口碑，而80%的口碑是來自直接的體驗。Apple Store總是平易近人、美麗、令人想逗留的。營商的人總是想把店鋪的空間利用效率最大化，但似乎Apple Store更著重於客人到來時的觀感體驗，排列有致的產品置於看上去舒適的木桌，讓人毫無顧忌地體驗試用，在最初時無疑是一個大膽的嘗試。所以Steve Jobs亦曾提問：「如果無人問津呢？」，Chris說道，原來好的設計總是從大膽嘗試開始，承擔適當的風險，設計才會與別不同。

現在的Apple Store著重客人到來時的觀感體驗，排列有致的產品置於看上去舒適的木桌，讓人毫無顧忌地體驗試用。但在最初連Steve Jobs亦曾提問：「如果無人問津呢？」

在這個時代說設計，「以人為本」似是不變的法則，但何為「人」？不少品牌和企業著眼點是受眾或消費者，但Chris強調的是「眾人」：「當八成的品牌CEO認為他們的產品是與別不同，其實只有不足一成的消費者同意。」要做到以人為本，「體驗」是當中的精粹，而要做到好的體驗，則與「服務」、「地方」與「溝通」這三點環環緊扣，才能從中萃取出價值。也許這些種種，正好說明了每個世紀出現的、影響世界的設計是如何煉成的。「我們令這世上最備受愛戴的品牌變得更受愛戴一點。」——這正是Chris及其公司一直以來致力做到的事。

著重體驗的成功設計說易行難，畢竟羅馬非一日建成，如果想從更多不同角度，了解營商趨勢與創新視野，設計營商周（BODW）2019正正請來各範疇的國際頂尖講者，一一為大家細說設計與營商的成功之道。

立即上網登記早鳥優惠：bodw.com