【e肚仔外賣自取統計】最高銷量餐廳Top 21　 冠軍只需37蚊就食到

有人話，21日就可以養成一個習慣，每日都掛住「搵食」，跟住e肚仔，每日食一間上榜餐廳，會否養成你識飲識食好習慣？最近，e肚仔外賣自取平台總結左2019年下半年訂單，當中21間最高訂單量外賣自取餐廳好多都係隱世民間高手，而且價錢同樣平民，第一位只需37蚊就食到，呢期大家叫外賣冇乜心水嘅時候，跟住呢個排行榜搵食一樣有食神👇👇

【泰式】中環地道泰菜<泰正> 午餐時間特設免運費送遞

中環區食飯出夠貴，閒閒地都60幾蚊起跳，而第8名嘅＜泰正＞嘅招牌「泰式海南雞飯」連埋熱飲或者凍柚子密都只需50蚊，非常抵食。除左外賣自取，＜泰正＞最近更加盟 e肚仔中環外賣送遞，只要消費滿100蚊，即免運費送上門，最吸引之處就係APP內價錢與堂食同價，平絕各大外賣平台。



中環午餐送遞 <泰正> 👉 https://app.eatojoy.com/shop-detail?shopId=421

去骨豬手飯

【日式】新鮮即叫即製壽司 街坊價$5件

上榜的日本菜餐廳高達7間，包括炙壽司、金外帶壽司、壽司仔(土瓜灣)、板上，可見香港人多愛日本菜。要數最特別的，非第2名的深水埗＜炙壽司＞莫屬。所有壽司由師傅手握而成，絕無用機器，而且即叫即用火槍炙燒新鮮食材，三文魚、吞拿魚等食材經火炙後魚油香突出，入口即溶，價錢都只係$6件，非常親民！



新鮮即叫即製壽司

【小食】邪惡炸物大受歡迎 繼光香香雞3間分店榜上有名

邪惡炸物的美味滿足感真係邊個都抵擋唔到，主打炸雞嘅<繼光香香雞>有成3間上榜，而另外上榜嘅港式小食店同樣都係以炸名成名嘅<豪大大雞排>、<大雞大超級雞排>，所以話，無論口裡說幾怕肥，身體還是最誠實。

繼光香香雞

【台式】一解思鄉病 台式肉燥飯、茶飲

幾時都話台灣係香港人第二個家，因此台灣菜永遠都大受港人歡迎。第17名嘅台灣菜餐廳<叁茶陸飯>除左有必食「肉燥飯」之外，仲有多款台式地道小食兼特飲，如塔香鹽酥綜合拼盤、四季肥腸、蚵仔煎、台茶MIX海鹽芝士奶蓋等，一次過解鄉愁；而位於掃街天堂葵廣嘅<清玉>亦榜上有名，事關佢嘅台式特飲夠哂多款，有鐵觀音珍珠奶茶、古早冬瓜系列、屏東檸檬系列、清玉原茶，多到不能盡錄！

清玉 (葵涌廣場店)

【港式】灣仔<明明> 足料三餸車仔麵高鋸榜首

位處榜首位置嘅，並唔係山珍海味或者米芝蓮餐廳，而係地地道道嘅<明明車仔麵專門店>，三餸一麵只需37蚊搞掂，而<明明>更超過三十多款配料及六個醬汁可揀，灣仔區來講絕對係超抵；另外，各區港式茶記亦榜上有名，包括以鵝油撈麵聞名全港嘅<炯記餐室>、麻甩茶記<日月星快餐>、晚飯加餸一流嘅<招牌手撕雞>、主理盅頭飯點心嘅<點點心思>及<皇點>。

👇一圖睇哂e肚仔外賣自取最高銷量餐廳Top 21 👇

明明車仔麵專門店 👉 https://app.eatojoy.com/shop-detail?shopId=315

炙壽司 👉 https://app.eatojoy.com/shop-detail?shopId=1227

金外帶壽司 👉 https://app.eatojoy.com/shop-detail?shopId=1432

豪大大雞排 👉 https://app.eatojoy.com/shop-detail?shopId=1448​



繼光香香雞 👉 https://app.eatojoy.com/day-preferential?actNo=152





炯記餐室 👉 https://app.eatojoy.com/preferential?activityId=268



開餐達人 👉 https://eatojoy.com/shop-detail?shopId=57

泰正 👉 https://app.eatojoy.com/shop-detail?shopId=421

壽司仔 👉 https://app.eatojoy.com/shop-detail?shopId=990 (筲箕灣)

壽司仔 👉 https://app.eatojoy.com/shop-detail?shopId=633 (土瓜灣)

繼光香香雞 👉 https://app.eatojoy.com/day-preferential?actNo=152​

日月星快餐 👉 https://app.eatojoy.com/shop-detail?shopId=53



招牌手撕雞 👉 https://app.eatojoy.com/shop-detail?shopId=743

點點心思 👉 https://app.eatojoy.com/shop-detail?shopId=1213







叁茶陸飯 👉 https://app.eatojoy.com/shop-detail?shopId=127​



清玉 👉 https://app.eatojoy.com/shop-detail?shopId=506

大雞大超級雞排 👉 https://app.eatojoy.com/shop-detail?shopId=754

皇點 👉 https://app.eatojoy.com/shop-detail?shopId=893

板上 👉 https://app.eatojoy.com/shop-detail?shopId=75