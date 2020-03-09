【外賣特飲】人氣黑糖茶專門店 用APP落單外賣自取唔洗等

台式茶飲固然受歡迎啦，猶其係旺區，想買杯台式珍珠奶茶下下都要排幾個字，都冇哂癮。好在，呢間係銅鑼灣、旺角、將軍澳都有分店嘅<吉龍糖黑糖茶飲專賣店> 可以係e肚仔APP預先買到，去到鋪頭避開長長人龍，即攞即走！

叫得台飲首選當然係「黑糖珍珠厚奶」，店員會比平常再加落一個即打嘅忌廉，令口感更加濃厚；喜歡清新口味嘅，不妨試下「黑糖珍珠鮮奶」，日本製造嘅鮮奶加上淡淡黑糖味，甜而不膩；另外仲有「酵品紅茶」及「酵品烏龍茶」，岩哂鍾意品茶嘅朋友。

<吉龍糖黑糖茶飲專賣店> | e肚仔外賣自取傳送門:

旺角: https://bit.ly/39qxn7O

銅鑼灣: https://bit.ly/3atvF5F

將軍澳: https://bit.ly/38oejWt

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