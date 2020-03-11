【中環外賣】由印度人主理　正宗傳統印度菜 x 酒吧

撰文：e肚仔
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係中環，來來去去都係西餐廳同酒吧，知你想隔唔中食得另類啲，今次一於推薦呢間傳統印度菜酒吧 - <Cardamon Street>。
<Cardamon Street>唔只老闆同員工係印度人，連食材同香料大部分都嚟自印度，包你食嘅全部都係正宗嘅印度味！招牌菜 「藜麥咖哩羊腩」 看似簡單，但加左獨一無二嘅印度香料，令羊肉香味大大提升（放心！羊羶味唔太勁）。加埋由印度廚師秘製嘅印度乳酪醬，酸酸地，勁開胃！
話明係酒吧，當然唔少得配酒小食！<Cardamon Street>嘅小食絕對唔係行貨，好似佢呢個一套三款「迷你三色漢堡」，雖則話係迷你，但份量一啲都唔迷你，而且外型夠精緻，夠哂IGable!
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