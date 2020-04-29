【用「01積分」免費食盡全港美食】e肚仔兌換積分攻略

各位01會員有口福了！平時透過《01會員專區》「賺分專區」賺取「01積分」，除了可以在「獎賞專區」兌換Mrs. Field 曲奇餅、Paul Lafayet馬卡龍外，由即日起可到e肚仔APP積分當錢使！ e肚仔APP精選全港可以使用「01積分」共59間餐廳，包括人氣炸雞、台式茶飲、泰式料理等，立即睇文教你點用！

【如何賺取「01積分」？】只需要下載「香港01手機APP」，完成指定任務，即可賺取積分。當中的任務十分簡單，包括玩小遊戲、心理測驗、網購、推薦朋友等等。

香港01會員獎賞計劃詳情 👉https://bit.ly/2VGkdz9

【如何在e肚仔APP內兌換「01積分」？】 輕鬆賺完「01積分」，即可到e肚仔APP享受「01積分幫你埋單」優惠。

人氣台式茶飲「清玉」、「貢茶」、「春陽茶事」；掃街名物「繼光香香雞」、「巷口炸雞專門店」；台式料理「大呷台灣」、「榮式燒雞扒」等精選59間餐廳，任何消費均可用「01積分」埋單。享受生活的你，當然要將累積的「01積分」兌換在心愛的美食上。

喺e肚仔幫你兌換「01積分」，活動詳情👉 https://bit.ly/3bIQFX0

+ 4 + 3 + 2

落單後，於購物車上可自由分配該張單所兌換的「01積分」，每100「01積分」等於$1，每單最多可用5,000分 (HKD $50)。

🔰🔰🔰【e肚仔APP兌換美食專區】🔰🔰🔰 59間餐廳唔知點入手？即睇以下美食推介，按不同積分等級兌換心水美食👇👇👇

手持積分嘅你，比握機會盡情到e肚仔享受美食，立即落單👉https://bit.ly/3bIQFX0