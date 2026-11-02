瓷磚清潔｜白色瓷磚有鏽漬洗唔甩？網民教用1清潔劑一擦就甩

瓷磚清潔｜不少人家裡裝修都喜歡用瓷磚，但瓷磚一旦沾上污漬，就極難清洗，尤其是白色的，讓人非常頭痛！早前有網民分享，家中白色瓷磚上長期有一片鏽漬，用瓷磚擦膠「捽到手都軟」仍未能清除。最後全靠1款清潔劑，輕輕一擦就成功去漬，效果驚人！



不少人家裡裝修都喜歡用瓷磚，但白色瓷磚一旦沾上污漬，就極難清洗，讓人非常頭痛！（magnific）

瓷磚清潔｜白色瓷磚有鏽漬？網友教用1清潔劑一擦就甩

有網民於Facebook群組發帖分享，指家裡的白色瓷磚長期有一撻鏽漬，「漂白水唔得，係咁捽唔得」，令其大感苦惱。「嗰日買咗$12擦膠以為好勁，捽到手都軟，捽得好多」，但仍未能成功去漬。

不過事主表示，其後來於12蚊店發現一款日本製的「檸檬酸」，使用後「輕輕力就捽甩哂」，並成功洗走黃色鏽漬。從貼文的對比相片可見，原本白色瓷磚的鏽漬，經過檸檬酸清洗後，終於回後白亮，雖然仍然有些少暗沉的生鏽顏色，但鏽漬已經明顯被洗掉。

做法：該款檸檬酸為粉狀，其以大約50度水與檸檬酸粉混合後，便可以使用（建議根據包裝指示）。



（圖片來源：FB@12蚊店關注組）

瓷磚清潔｜用茄汁／白醋都得

貼文一出即引起網民關注，有不少網民表示，想購買該款檸檬酸一試。不過需留意使用前最好先戴上手套。此外，針對瓷磚鏽漬，有網民更直言如若沒有檸檬酸，亦可以嘗試以茄汁混合自來水掩蓋一晚，或以白醋清潔同樣有效。大家不妨參考下！

本文作者：王詩欣

香港01《01教煮》、好生活頻道編輯。專注於日常健康飲食、疾病預防以及生活技巧。擅長將複雜的醫學研究與專業建議，轉化為簡單易懂的科普文章，為讀者提供全面、實用的生活指南。

