不鏽鋼鍋清洗｜現彩虹紋別丟！日製造商教3步一洗就甩　要用醋？

不鏽鋼鍋清洗｜放假最好做家務，用過不鏽鋼鍋烹煮後，可能見到鍋底出現彩虹色紋或色斑。日本知名不鏽鋼用品製造商「宮崎製作所」表示，這屬於正常的現象，可用簡單3步讓它恢復原貌。



不鏽鋼鍋用來烹煮時後，隨鍋內的水份蒸發，水中含有的微量鈣等離子會附在氧化膜上，因此呈現彩虹色。（圖片來源︰宮﨑製作所）

不鏽鋼鍋清洗｜日本製造商揭現彩虹斑原因 可繼續用嗎？

宮崎製作所指，不鏽鋼鍋表面覆蓋了一層薄薄的氧化膜，因此有防鏽能力，但用來烹煮時後，隨鍋內的水份蒸發，水中含有的微量鈣等離子會附在氧化膜上，因此呈現彩虹色，產品本身並沒有改變，可放心使用。

不鏽鋼鍋的彩虹紋主要由水中的成份造成，即使完全去除乾淨，以後又會出現，建議按時清潔。（圖片來源︰日本howsie magazine）

不鏽鋼鍋清洗｜3步去除彩虹色紋路 要用檸檬

宮崎製作所提醒，不鏽鋼鍋的彩虹紋主要由水中的成份造成，即使完全去除乾淨，以後又會出現，建議按時去除清潔，助延長不鏽鋼鍋的壽命。

工具

~食品級檸檬酸（12蚊店、超市有售，亦可嘗試用醋及檸檬汁取代）

~百潔布海綿



食品級檸檬酸（圖片來源︰AEON Stores Hong Kong FB）

做法：



步驟1：在鍋內倒入足夠覆蓋彩虹色部份的水，加入約1大匙的檸檬酸後煮滾水。煮沸後熄火靜置，一直到鍋保留一點溫熱，不太燙為止。



步驟2：不要倒掉鍋內的檸檬酸水，用百潔布清洗鍋內部，洗完後將鍋子外部洗一洗。



步驟3：倒走檸檬酸水，用洗潔精將鍋子整體清洗乾淨完成。



本文作者：王詩欣

香港01《01教煮》、好生活頻道編輯。專注於日常健康飲食、疾病預防以及生活技巧。擅長將複雜的醫學研究與專業建議，轉化為簡單易懂的科普文章，為讀者提供全面、實用的生活指南。

