超能膠清除｜黐手勿硬扯！日本廠商教3步秒溶解+用前塗1物助防黏

超能膠清除｜超能膠黐手點算好？一招教你整甩！你有沒有過用超能膠、萬用膠時不小心黐住手，強行掰開令手指皮都甩。用水沖不行，用什麼方法可以溶解超能膠？日本超能膠知名大廠提供正確的解決方法。



超能膠黐手解決方法（圖片來源︰ セメダインtwitter截圖）

超能膠清除｜萬用膠黏手指皮膚3步解決 日本廠商示正確溶解方法

超能膠、萬用膠通常用來黐及修復金屬、陶瓷、皮革、橡膠等物體。不過，有可能不小心黏到手，千萬不要強行掰開手指，亦勿用鎅刀解決。日本超能膠大廠セメダイン在X上分享更好的處理方法來搶救被黐住的手指，影片至今累積28.5萬人觀看。

操作步驟如下︰

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做法

1. 先在一個容器內倒入約40℃的溫熱水，然後將黏住的手指浸入水並輕輕揉搓。

2. 持續揉搓直到手指可順利分開。

3. 手指上還有一些殘留的超能膠，將卸指甲水倒在棉花上來輕擦手指，就可去除膠漬。



不過，記者問過有被超能膠黐住手的過來人，覺得用水浸不太有效，或者由於用自來水，一般都是室溫下的水，所以起不到作用。下次如果不小心被超能膠黐住手的人，或可參考日本廠商的建議解決方法。

如果用超能膠前，先塗護手霜也可能避開黏到手。因為護手霜的油膜有助防止超能膠黏皮膚，但使用時還是應小心。