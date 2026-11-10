風扇清洗｜日專家3步清洗免拆妙招防塵蟎　落地扇/循環扇一樣得

風扇清洗｜天氣轉涼，不少人已經不開冷氣，甚至連風扇都不吹。不過在收起之前最好清洗乾淨，若不洗風扇，來年吹出來的可能不是涼風，而是滿滿的塵蟎與細菌，非常容易引發呼吸道感染。市面上最常見的風扇分為落地扇、循環扇2種，2者有什麼區別？應如何清洗？



風扇上累積的灰塵、污垢，如果不先洗乾淨，再次用的時候，就會被吹入空氣中，不止影響空氣質量，更易引發呼吸道感染。

風扇清洗｜風扇不洗易引發呼吸道感染 影響使用壽命

很多人習慣一過夏天，就直接收起風扇，洗都不洗。事實上，風扇上累積的灰塵、污垢，如果不先洗乾淨，再次用的時候，就會被吹入空氣中，不止影響空氣質量，更易引發呼吸道感染。此外，還易磨損葉片，縮短風扇壽命。

風扇清洗｜落地扇、循環扇清洗分別

那麼該如何清洗？在動手之前，最好先搞清楚風扇的種類，一般來講最常見的是落地扇、空氣循環扇2種。兩者之間的功能、使用場景等均有不同。

落地扇與循環扇分別 落地扇 循環扇 主要功能 屬於定向氣流，直接吹人，助降溫消暑 吹出強勁的柱狀氣流，帶動室內對流，促進空氣循環 風力特性 吹得較近，但風感較「硬」，長時間對著吹易引起頭痛或關節不適 風感相對柔和舒適，吹得較遠 適用場景 床邊、書房等小空間 客廳、會議室、辦公室等大空間

若想散熱、消暑優先選落地扇；若想通風或改善室內空氣循環則選循環扇。

風扇清洗3妙招

既然風扇種類不同，所需的清潔方法亦有所分別。

風扇清洗方法【1】清洗落地扇 簡單3步省時省力

落地扇的網罩和葉片都可拆下來洗，清潔方法簡單得多，可試試日本家事達人「山田さんちのズボラ主婦」在 Instagram 分享的妙招，只需簡單3步，省時省力。

步驟1：準備一塊海綿，用戒刀在上面切出約1公分寬的「網格狀」切口。

步驟2：切好後就可直接擦拭風扇網罩，切口會完美卡入縫隙，輕鬆帶走灰塵。

步驟3：如果灰塵變硬擦不掉，用抹布沾點鹼性電解水再擦，便能快速溶解頑固污垢。

風扇清洗方法【2】清洗落地扇 免拆

若果覺得拆卸麻煩，亦有網民在小紅書分享，只要用一個大膠袋便搞掂。不過有其他網民實測後發現效果有限，還可能弄壞馬達，所以大家嘗試前一定要小心。

步驟1：先在碗裡擠上洗潔精，接著倒上溫水，加入白醋，倒進噴壺，用力搖晃均勻搖勻。

步驟2：接著對著風扇噴一圈，然後用大膠袋將整台風扇包起來，再打開吹一會便可吹走灰塵。

風扇清洗方法【3】清洗循環扇 光潔如新只需$10

循環風扇結構特殊，網罩和葉片比較難拆，就算拆下來也很容易裝不回去。到底該怎麼辦？早前有網民在Threads上發文分享，指可拿去自助停車場用風槍將灰塵吹走，光潔如新只需$10。貼子一出有逾36萬次瀏覽，惹起熱議。

做法：

1. 先斷掉電源，接著對著風扇噴酒精，靜置5至10分鐘。

2. 套上大垃圾袋並開風扇，就能將灰塵吹入袋中，能有效清潔又不用會生鏽。

本文作者：王詩欣

香港01《01教煮》、好生活頻道編輯。專注於日常健康飲食、疾病預防以及生活技巧。擅長將複雜的醫學研究與專業建議，轉化為簡單易懂的科普文章，為讀者提供全面、實用的生活指南。

