襪子清洗｜男子因臭襪致真菌性肺炎！日專家教清洗3步好過洗衣液

襪子清洗｜襪子穿久了不僅發黃發黑，更可能讓肺部感染真菌！早前就有1名男子經常「聞襪子」，引發真菌性肺炎。醫生提醒，襪子無味不代表乾淨，若不想臭腳、不想感染細菌？不妨試試，日本專家教3步清洗好過洗衣液。



男子常聞襪子導致咳嗽、兩眼充血，引發真菌性肺炎。（AI生成圖片）

襪子清洗｜男子常聞襪子導致肺部感染真菌

襪子無洗乾淨不只發黃、發黑，還可能危害身體健康。據《人民日報》，早前李先生（化名）莫名開始咳嗽，甚至咳到睡不著、兩眼充血。雖然有飲止咳糖漿，但並未見效。到醫院做了CT（Computed Tomography，電腦斷層掃描）和核磁檢查後，才發現右下肺有斑塊影並已形成空洞。呼吸內科主治醫師梁培強指出，是感染了曲霉菌導致的肺部真菌病。在追問下，李先生才坦白，原來平時脫完襪後，都會拿起來聞一聞。梁醫生便拿他的襪子去化驗，果然發現了曲霉菌。所幸經藥物與霧化治療，李先生已康復出院。

穿過的襪子含有金黃色葡萄球菌等致病菌，再加上穿鞋相當於形成了一個密閉空間，讓細菌和真菌瘋狂繁殖。（magnific）

襪子清洗｜醫生拆解關鍵 真菌性肺炎5症狀

梁醫生解釋，穿過的襪子含有金黃色葡萄球菌等致病菌，再加上穿鞋相當於形成了一個密閉空間，讓細菌和真菌瘋狂繁殖。如果拿起來聞，這些致病菌就可能順著口、鼻進入肺部。若本身免疫力低下，極易引發真菌性肺炎，據時代醫療集團Medtimes的資料顯示，包括以下5個症狀。

~咳嗽

~咳血

~反覆發燒

~呼吸困難

~胸痛



洗衣達人教2步洗淨，好過洗衣液。（洗濯のお兄さん / しゅんぺい@YouTube）

襪子清洗｜洗衣達人教3步洗淨 好過洗衣液

腳底是人體汗腺最密集的部位之一，汗液中的水分、鹽分滲入襪子纖維後，時間久了就會氧化變黃，尤其白襪。此外，走路時，鞋內的灰塵會被揉進襪子纖維深處，特別是吸附力極強的純棉襪子，單靠普通清洗很難去除。如果不想再穿布滿細菌又發黃的襪子，就必須用對清潔方法。日本知名洗衣達人兼YouTuber「洗濯のお兄さん」早前就拍片分享了一個洗襪方法，只需3步就能清洗乾淨，好過洗衣液。

洗襪所需物品：

~番梘（片中使用大創百圓肥皂）

~舊牙刷或一般洗衣刷

~小蘇打

~白醋



襪子清洗步驟【1】先用番梘刷

洗濯のお兄さん指出，比起洗衣液，番梘在清洗污漬、泥漬時的效果會更好。因為番梘所產生的泡沫較綿密，能夠有效將深藏在纖維中的污漬搓走。

+ 1

做法：

1. 用水將襪子弄濕，在有污漬的地方塗上番梘，並用力搓揉。

2. 若有較頑固污漬，可用舊牙刷或小刷子刷洗，這樣做就能去除襪子表面的大部分污漬。

襪子清洗步驟【2】小蘇打+白醋

第一步洗完，若還有污漬，不妨試試「小蘇打+白醋」這個黃金組合，可以洗得乾乾淨淨。因為兩者結合後會發生中和反應，產生的氣泡，能把更深層的污垢逼出表面。但在操作前最好戴上手套，以免刺激皮膚。

+ 3

做法：

1. 在殘留污漬的地方灑上小蘇打，一定要完全覆蓋髒污的區域。

2. 將白醋慢慢倒在小蘇打粉上，讓兩者混合並產生大量氣泡。

3.等氣泡消退後，再沖洗乾淨，白襪便會更加白淨。

襪子清洗步驟【3】放入洗衣機清洗

完成以上2步後，便可把襪子丟進洗衣機和日常衣物一起洗。

本文作者：王詩欣

香港01《01教煮》、好生活頻道編輯。專注於日常健康飲食、疾病預防以及生活技巧。擅長將複雜的醫學研究與專業建議，轉化為簡單易懂的科普文章，為讀者提供全面、實用的生活指南。

