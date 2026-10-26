白鞋清潔｜鞋身泛黃鞋帶變黑？日本專家教3招秒變白+1果皮助去污

白鞋清潔｜小白鞋、帆布鞋，百搭之餘有很多款式方便襯衫。不過，穿著次數漸多，旅行時周圍行，好易令帆布鞋的鞋邊會變黃，鞋帶和鞋邊會變黑，日本電視台節目《ZIP！》請來修鞋達人大友良佑，傳授3招清潔鞋邊、鞋帶和鞋身的方法，助你還原乾淨的白色帆布鞋！



大友先生就教用「醃漬」的方法回復白布鞋潔白如新的狀態。（《ZIP！》節目截圖）

白鞋清潔方法【1】用密實袋洗泛黃鞋身

白布鞋隨著穿著次數愈來愈多，鞋身容易泛黃變黑，大友先生就教用「醃漬」的方法回復白布鞋潔白如新的狀態。方法非常簡單，無需用工具洗刷亦有變白效果，而且前後對比效果亦頗為明顯！

做法

1. 準備一個密實袋，然後倒入攝氏40度熱水及清潔劑，放入白布鞋後搖勻。

2. 靜置擺放約3小時就可以拿出來「過水」，清潔步驟便完成！

3. 接下來就是晾乾鞋子。將衣架兩邊向內屈曲變成「山」形，在鞋子內放入乾毛巾，防止變形。

4. 放在陽光下自然晾乾即可，同時具有殺菌和消毒的效果。



請按圖了解清潔泛黃鞋身的方法：

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白鞋清潔方法【2】用橙皮去除鞋邊污漬

除了鞋身，鞋邊的黑色污漬同樣非常「難搞」！大友先生教路，用橙皮即可去除鞋邊污漬。因為橙皮具有檸檬酸和檸檬烯，是去除污漬必備的成分。除了橙皮，達人亦推介用12蚊店或DONKI有售的去污專用海綿同樣可以達至去污的的效果。

做法

1. 首先用橙皮擦拭鞋邊，然後用舊牙刷清除剩餘的污漬都會變得更輕鬆。

2. 最後用乾布抹乾即可變得乾淨！



請按圖了解去除鞋邊污漬的方法：

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白鞋清潔方法【3】快速漂白變黑的鞋帶

鞋帶變黑幾乎是每對帆布鞋必經的階段！大友先生教簡單2步即可漂白變黑的鞋帶，效果非常不錯，不妨趁著好天氣一試！

做法：

1. 用漿糊筆塗在鞋帶上有污漬或變黑的部分，靜置乾燥約10分鐘。

2. 然後將鞋帶放入熱水搓洗，上面的黑色污漬隨即消失！



請按圖了解清潔變黑鞋帶的方法：

本文作者：王詩欣

香港01《01教煮》、好生活頻道編輯。專注於日常健康飲食、疾病預防以及生活技巧。擅長將複雜的醫學研究與專業建議，轉化為簡單易懂的科普文章，為讀者提供全面、實用的生活指南。

