排便異常竟是心臟定時炸彈？揭開腸道失衡與心血管問題的致命警訊

提到便秘或排便異常，多數人第一時間聯想到的都是腹脹、痔瘡或是腸道老化等問題。然而，許多人並不知道，排便狀況其實與心血管健康緊密相連！腸道被譽為人體的「第二大腦」，一旦腸道菌叢失衡、排便出現異樣，不僅是消化系統在警示，更是為心臟健康埋下一枚不可忽視的「定時炸彈」。如果不及早改善腸道環境，心血管重大疾病風險恐將扶搖直上。



了解 3 大排便風險，為你的心臟即時「排雷」

根據相關研究顯示，排便形態的改變直接反映了腸道失衡與身體發炎指數，以下三種常見的排便異常情況，正是心臟健康的重大隱患，即看你有否排便危機!

1. 便秘危機

經常便秘的人在用力排便時，胸腔及腹腔壓力會瞬間驟升，導致血壓急速飙高。研究指出，經常便秘會使高血壓患者患上心臟病的風險增加 34%。對於血壓原本偏高的族群而言，每一次艱難排便都是在對血管進行危險考驗。

2. 硬便危機

糞便乾硬代表腸道水分吸附能力與蠕動功能下降，代謝廢物長時間囤積體內。研究顯示，每日排硬便的人士患上高血壓的風險會增加 2 倍。血管長期承受高壓，硬化與阻塞的機率自然大增。

3. 軟便危機

不要以為只有便秘和硬便才需要注意，長期軟便同樣是腸道菌叢極度失衡、腸道發炎的徵兆。研究發現，每周出現四日排軟便者，患上心臟病的風險比常人高出 2.3 倍。腸道屏障受損會讓有害物質滲透血液，引發全身性慢性發炎，進而損害心血管。

不論是便秘、硬便還是軟便，只要排便不正常，就代表你的腸道環境已經亮起紅燈，連帶威脅心臟安全！

從腸計議：雙效守護腸道與心血管健康

要徹底消除這個健康隱患，關鍵在於重建腸道微生態平衡並補充足夠的高纖營養。單純依靠一般的通便產品，往往治標不治本，甚至容易產生依賴性。想要同時活心護腸，你需要從日常飲食入手，為身體提供科學驗證的精準配方成分。

活心護腸關鍵成分解析

L-麩醯胺酸：修護消化道黏膜，維持消化系統黃金機能

雙歧桿菌：強力加強腸道益菌，排便超順暢

鼠李糖乳桿菌：維持腸道菌相平衡，跟敏弱說拜拜

輔酶Q10：調節指數，降低心血管問題風險

L-瓜氨酸：加強心肌，泵血有力，循環更順暢

植物固醇：天然的血管清道夫，改善血杰維持暢通

DHA：補充優質奧米加-3，全方位保護心血管健康

燕麥：豐富膳食纖維，有助血管回彈

輕鬆融入生活：每日活心護腸方式

想要改善腸道與心血管健康，將健康習慣融入日常其實非常簡單：

早晨第一杯：起床後用溫水沖一杯「瑞一寶活心護腸益生菌燕麥奶粉」，啟動腸道蠕動，開啟順暢充實的一天。

下午茶替代：告別高糖高脂的手搖飲品或甜點，改喝香醇濃郁的燕麥奶，補充好菌與心血管活性因子，維持精神活力。

搭配適量水分與運動：每日保持充足飲水，配合規律散步或運動，讓好菌與纖維在腸道內發揮最大效益。

每天一杯，告別定時炸彈，擁抱暢快健康人生！

健康不能等待，心臟的負擔更容不得半點僥倖。不要讓忽視排便異常成為身體最大的遺憾。從今天開始，每日一杯「瑞一寶活心護腸益生菌燕麥奶粉」，幫助腸道補滿好菌與高纖，為心臟徹底「排雷」，輕鬆打造順暢活力的健康好體質！

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