水龍頭清潔｜廚房、浴室的水龍頭用耐咗，表面總會積聚一層白蒙蒙的水垢，擦極都唔甩。不只難看，若長期置之不理，更會損壞水龍頭，導致漏水，令水費大增。不少人習慣用鋼絲刷大力擦，其實大錯特錯！台灣家事達人教，用1平價好物就能輕鬆讓水龍頭變返「立立令」，番茄醬都得！



平時用水時，水珠殘留在水龍頭上，等水分蒸發後，這些礦物質就會留在表面，慢慢累積成白色或黃褐色的水垢。

水龍頭清潔｜積水垢=水質差？水垢2危害

家裡的水龍頭沒用多久就積滿水垢，看起來又髒又舊，是自來水不乾淨？其實有水垢不代表水質差，自來水屬於偏硬的水質，含有鈣、鎂等礦物質。平時用水時，水珠殘留在水龍頭上，等水分蒸發後，這些礦物質就會留在表面，慢慢累積成白色或黃褐色的水垢。雖然這層水垢對人體無害，但長期不清理卻會帶來2大隱患。

水龍頭水垢影響【1】容易損壞水龍頭

水垢長期蓋在水龍頭表面，時間一長就會氧化、掉漆甩色。若水垢滲入進內部的閥芯，卡住了零件，水龍頭就會關不緊一直漏水，增加水費支出。

水龍頭水垢影響【2】滋生細菌

這層水垢表面粗糙，有許多小孔，特別容易卡住泡沫、油脂和灰塵，加上浴室、廚房環境潮濕，很容易滋生細菌並發霉，水龍頭周邊或出水口可能會散發異味。

這層水垢表面粗糙，有許多小孔，特別容易卡住泡沫、油脂和灰塵，加上浴室、廚房環境潮濕，很容易滋生細菌。（magnific）

水龍頭清潔｜勿用鋼絲刷／牙膏 水垢愈擦愈多

水垢如果不趁早清理，長期下去就會變成陳年污垢。平時濕的時候看起來還好，一旦水分乾透，就馬上現形，擦極都唔甩。不少人為了清潔都會在網上搜索各種技巧，但千萬不要亂用，以免愈擦，水垢愈多。

清潔水龍頭謬誤1：用鋼絲球大力刷

鋼絲球會刮花水龍頭，之後的細菌、灰塵就易卡進刮痕裡，導致愈刷愈容易長水垢。

清潔水龍頭謬誤2：用牙膏抹

牙膏只能稍微磨掉表面浮垢，對於比較頑固的水垢就毫無作用，擦亮後一兩天便會再次結垢，分分鐘是徒勞無功。

別用鋼絲球大力刷，因為鋼絲球會刮花水龍頭，之後的細菌、灰塵就易卡進刮痕裡，導致愈刷愈容易長水垢。（網上圖片）

3招去除水龍頭水垢 番茄醬都得

那麼該如何清潔？台灣家事達人陳映如在Facebook專頁分享，只需要1平價好物，即可讓水龍頭變得立立令！

去除水龍頭水垢方法【1】用白醋

陳映如表示，可試試用白醋，不過在使用前，必須先確認水龍頭的材質是否適用白醋，以免酸性物質腐蝕特殊塗層（例如：鍍金、銅則不宜）。

做法：

1. 首先用白醋沾濕廚房紙巾，敷在有水垢的地方靜置一會。

2. 待水垢軟化後輕輕擦拭，再用清水沖洗並擦乾即可。



首先用白醋沾濕廚房紙巾，敷在有水垢的地方靜置一會，待水垢軟化後輕輕擦拭，再用清水沖洗並擦乾即可。（陳映如-Sona Queen的生活筆記本@Facebook）

去除水龍頭水垢方法【2】檸檬酸

除了白醋外，亦可以用檸檬酸。

做法：

1. 將檸檬酸與清水以1:2的比例混合。

2. 敷在有水垢的地方，靜置10至20分鐘，讓檸檬酸充分溶解陳年水垢。

3. 敷完後用抹布擦乾淨即可。



番茄醬含有醋酸、檸檬酸，亦可軟化並溶解水垢。（Dennis Klein@Unsplash）

去除水龍頭水垢方法【3】番茄醬

根據英國《鏡報》報導，番茄醬含有醋酸、檸檬酸，亦可軟化並溶解水垢。但用完後必須用清水徹底沖洗，以免醬料殘留，影響表面或留下異味。水龍頭水垢難清洗？達人教用1醬料輕鬆去污亮面 網友實測效果驚人

做法：

1. 只需將番茄醬均勻塗抹在水龍頭的水垢上

2. 靜置約一小時後，再以抹布擦拭或用清水沖洗，表面就會變得光滑明亮



本文作者：王詩欣

香港01《01教煮》、好生活頻道編輯。專注於日常健康飲食、疾病預防以及生活技巧。擅長將複雜的醫學研究與專業建議，轉化為簡單易懂的科普文章，為讀者提供全面、實用的生活指南。

