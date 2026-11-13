垃圾桶發臭藏240萬細菌？日媒教鋪1張紙10秒除臭　忌用1類垃圾桶

垃圾桶除臭｜平時掉垃圾，明明垃圾桶都未滿，甚至只是放了幾日，就已經傳出陣陣臭味。如果為此日日倒垃圾，不只麻煩，還浪費垃圾袋。但噴空氣清新劑，香味溝埋臭味反而更難頂。其實根本不用煩惱，只需一張紙就能輕鬆搞掂！



垃圾桶之所以會發臭，主要是因為果皮、殘渣等「會出水的垃圾」發酵而悶出異味。（magnific）

廚房垃圾桶｜垃圾桶藏240萬個致病菌

家中垃圾桶飄來的異味，實在難頂？尤其廚餘垃圾不只發臭，更易惹蚊蟲。其實，垃圾桶之所以會發臭，主要是因為果皮、殘渣等「會出水的垃圾」發酵而悶出異味。若只靠噴空氣清新劑或放芳香劑來遮蓋，根本治標不治本。

一項發表於學術期刊《環境衛生工程》的研究更指出，氣溫愈高，廚餘分類設備（例如：垃圾桶）上細菌數量就愈多。數據指出，9月最高溫時期的細菌數量高達有240萬個（2.4×10⁶ cfu/cm²），直到11月氣溫下降才降低至3.6萬，其中金黃色葡萄球菌和大腸桿菌的佔比最高，若不慎感染會引發急性腸胃炎（包括：嘔吐、腹痛、發燒、頭痛等症狀）。

最高溫時期的垃圾桶細菌數量高達有240萬個（2.4×10⁶ cfu/cm²）。（AI生成圖片）

2招去除垃圾桶異味

去除垃圾桶異味方法【1】1張紙＋醋 10秒即搞掂

想要保持衛生，垃圾桶最好每周清洗消毒一次，垃圾每日都倒。不過，對很多人來說，洗垃圾桶既麻煩，每天倒垃圾又很浪費垃圾袋。不妨試試台灣媒體《早安健康》引述日本知名生活智慧網站推出的「2步除臭法」，只需10秒，輕鬆消滅異味，效果更能維持約1星期。

準備材料：

~1張廚房紙巾

~白醋

~水



步驟1：拿一張廚房紙巾，直接平鋪在垃圾袋的底部。



步驟2：將白醋與清水以1:2混合，均勻滴濕紙巾便大功告成。



去除垃圾桶異味方法【2】乾燥劑加強吸濕 忌膠垃圾桶

廚房紙巾能吸走廚餘水分，防止桶底積水發臭，而白醋則可以中和異味。平時也可以順手放包乾燥劑加強吸濕。另外據《央視網》，揀垃圾桶時，建議買「有蓋」的不鏽鋼或竹編款式，盡量避開塑膠材質，以免夏天高溫時，塑膠受熱散發出難聞的氣味。

步驟1：在垃圾桶底部鋪一層報紙，放上兩三包乾燥劑。



步驟2：再套垃圾袋，利用乾燥劑吸收水分，有助防止散發異味。



揀垃圾桶時，建議買「有蓋」的不鏽鋼或竹編款式，盡量避開塑膠材質，以免夏天高溫時，塑膠受熱散發出難聞的氣味。（magnific）

本文作者：王詩欣

香港01《01教煮》、好生活頻道編輯。專注於日常健康飲食、疾病預防以及生活技巧。擅長將複雜的醫學研究與專業建議，轉化為簡單易懂的科普文章，為讀者提供全面、實用的生活指南。

