洗手盆清潔｜排水口積滿污垢易水管爆裂！日專家教1個膠樽即搞掂

洗手盆清潔｜洗手盆堵塞｜家裡浴室的洗手盆，就算擦到反光，都飄出陣陣臭味？可能是排水口積滿了陳年污垢，若長期不清理，不但會導致水管爆裂，還會引來「蛾蚋」。但排水口又小又窄該如何清理？不妨試試，日專家教的簡單5步，只需1個膠樽便可沖掉深處的污垢。



洗手盆排水口又小又窄，特別容易堆積頭髮和污垢，長期不清理，極易堵死，甚至引發水管爆裂。（magnific）

洗手盆清潔｜堵塞易致水管爆裂惹蛾蚋 3狀況判斷堵塞

洗手盆排水口又小又窄，特別容易堆積頭髮和污垢，很多人打掃時都比較容易忽略，但長期不清理，極易堵塞，甚至引發水管爆裂、污水倒流等一連串問題。而且拖得愈久，維修成本就愈高！

除了水管爆裂，最怕的是引來蛾蚋（又稱毛蠓），牠們外型像小飛蛾，常出現在潮濕的下水道、洗手盆等地。雖然不咬人，但攜帶大量細菌。據《央視網》，江蘇一名8歲女童在浴室刷牙漱口時不小心誤食了蛾蚋幼蟲，導致嘔吐活蟲長達一個多月。因此，若洗手盆的排水口出現以下3大狀況，就要警惕了。

判斷排水口堵塞方法【1】排水口飄異味

洗手盆擦得發亮，都傳來異味？事實上，是因為水管內堆積油脂和毛髮，開始腐爛發酵產生臭味，光擦表面治標不治本。

判斷排水口堵塞方法【2】排水的速度變慢

如果刷牙或洗衣服時，水沒辦法立刻流走，而是要花很長時間才能完全排乾，千萬別忽視，這是水管堵塞最明顯的「訊號」。

如果刷牙或洗衣服時，水沒辦法立刻流走，而是要花很長時間才能完全排乾，千萬別忽視，可能是水管堵塞。（AI生成圖片）

判斷排水口堵塞方法【3】排水時發出怪聲

排水時不只速度變慢，還發出「咕嚕咕嚕」的怪聲，很多人誤以為是排水的正常現象，其實這類聲音多半是代表水管快堵塞了。若置之不理，很可能會徹底堵死。

洗手盆清潔｜消委會提醒忌亂用通渠劑

若想清潔排水口，香港消委會提醒，勿亂用通渠水。因為通渠水雖然能有效分解毛髮和油脂，但它的腐蝕性極強。若不小心濺到，會灼傷皮膚。更危險的是，當通渠劑碰到水或在分解堵塞物時，會產生劇烈高溫，甚至沸騰，極易從排水口噴濺出來，或散發腐蝕性蒸氣，恐灼傷呼吸道。那麼該怎麼辦？據日媒《Lettuce Club》（レタスクラブ）指出，只需1個膠樽，就能輕鬆沖掉排水口深處的污垢。

準備工具

~1個2公升裝的軟膠樽

~毛巾

~橡膠手套



洗手盆清潔方法【1】日專家教5步清潔排水口

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步驟1：先在水槽周圍鋪上舊毛巾，防止污水噴濺，弄髒周圍。



步驟2：在膠樽中裝入約八分滿的水。



步驟3：用手掌按住瓶口，然後快速倒轉將瓶嘴插入排水口。



步驟4：插入後用力按壓瓶底，擠出瓶中的水，讓水灌入管道。就會見到洗手盆上方的「溢水孔」瞬間衝出黑泥、污水。



步驟5：持續重複以上過程，直到排水口不再流出污垢。



洗手盆清潔方法【2】梳打粉+白醋

第一個方法只適用於有「溢水孔」的洗手盆排水口，如果洗手台沒有溢水孔，或者內部管道並非直接連通，切勿勉強嘗試。此時，可以將熱水、梳打粉和白醋倒進排水口，溶解油脂和污垢。不過只適用於輕度阻塞，若堵塞情況嚴重，效果並不明顯，便應向專業人士尋求幫助。

本文作者：王詩欣

香港01《01教煮》、好生活頻道編輯。專注於日常健康飲食、疾病預防以及生活技巧。擅長將複雜的醫學研究與專業建議，轉化為簡單易懂的科普文章，為讀者提供全面、實用的生活指南。

