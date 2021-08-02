日本專家指瞓住覺一樣可以減到肥！想提升睡眠質素就要靠它…

想減肥，做運動和控制飲食固然不可懶，但原來睡覺一樣可以減到肥。日本一名醫生就提倡「7:3:3睡眠法」，聲稱在某段時間讓身體熟睡，就可以達至瘦身的效果，做法看似神奇，但又真是可以「躺着瘦」嗎？



日本醫生左藤桂子指，睡眠都可減肥，真係咁神奇？（資料圖片）

日本醫生左藤桂子的著作《生理時鐘睡眠瘦身書》指出，「只要你睡對了，躺著都可以令你變瘦。」因此，掌握睡眠竅門，就成為了成功的關鍵。「7:3:3睡眠法」的原理，就是指人體在睡眠的時候，身體會自然分泌出消脂的生長激素，理論上晚上8時至12時，生長激素的濃度最高，因此若然能夠在這個時段熟睡，就可以加快消脂。相反，就會減低身體自然分解脂肪的功效。

「7:3:3睡眠法」法則之一是每天總睡眠時間要連續7小時，而凌晨3時，必須已是熟睡狀態，只要掌握到這睡眠習慣，則1個月隨時可瘦1公斤。

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左藤桂子認為，想瘦身就必先熟睡，因此睡眠優質至關重要，而一張舒適的床則可以加快入睡，提升睡覺質素。歐化寶家品一直提供優質床上用品，為慶祝新店開幕，由即日起至8月8日，推出5重獨家優惠。有興趣的朋友可登入Facebook專頁、網址或去新店睇睇！

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