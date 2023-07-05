不私藏｜超狂減肥法　不節食無反彈　靠這招21日減10磅

168斷食、飲醋、跟網紅做運動，樣樣做齊，但效果總是不明顯？難怪「減肥是畢生事業」，減完又肥，反彈令人氣餒，相信不少人都曾在減肥路上跌跌撞撞，最近更有內地網紅爆出減肥猝死，減肥要減得健康，減得有效，才是最重要。想知道不節食、無反彈的超狂減肥法如何實行？即睇Cherry真實個案分享！再話你知免費減肥方法！



XXL肥妹變S-M碼少女 身體年齡減18歲

Cherry由細到大都是肥妹仔，從來沒想過不靠節食，亦能在短時間內成功勁減27磅！身體年齡更由40變到22歲，BMI回復健康標準，面部輪廓、體型線條更明顯，最驚喜是暗瘡肌變成如雞蛋一樣嫩滑，整個人回復自信，以後更有心機打扮，不再以黑衫遮肥肉！原來她上年參加了「LalaFit x 營美健夏日減重挑戰賽」，重拾健康體態，今個夏天，約定大家齊齊體驗瘦身魔法！

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第三階段：教你有借有還

一般減重方法最大缺點，一但恢復正常飲食就會極速反彈。營養師會幫你建立合適的「有借有還」方案，就算大餐過後，都不用擔心反彈。

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