美食優惠｜中秋期間限定！震撼價！$688歎14罐精選「天龍牌」鮑魚

中秋送禮除了月餅，鮑魚、湯包、佛跳牆同樣好受歡迎又夠體面，今次更為大家找到搵到中秋期間限定的超震撼優惠！分別是$688就擁有14罐鮑魚的「天龍鮑魚食神禮盒 」，以及$278的「天龍招財鮑魚福袋」，內裡產品超豐富又好味，無論送禮自用都是超值之選！立即看以下推介！



特設自家養殖場 國際級滋味鮑魚

「天龍鮑魚食神禮盒」包括的14罐精選「天龍牌」鮑魚，分別有蠔皇溏心、紅燒及紅燒瑤柱的口味！天龍牌原來一直自設養殖場，各款鮑魚都以墨西哥野生鮑魚及日本吉品鮑魚配殖而成。由嚴選原材料到精心研發製造，每個程序均由資深專業人員嚴密監控，確保鮑魚品質達到優質水平及符合國際標準，更加是全港首創多種不同味道的罐頭鮑魚！更有不少港澳酒店、酒樓都指定選用天龍牌的鮑魚作為食材！大家現在以低過半價的優惠就可以在家享受，各位美食控記得把握機會！

「天龍鮑魚食神禮盒」震撼價：$688（原價：$1,383）

-2罐．425克 蠔皇溏心4頭鮑（鮑魚重80克）

-2罐．425克 紅燒5頭鮑（鮑魚重80克）

-2罐．280克 紅燒瑤柱經典4頭鮑（鮑魚重40克）

-3罐．425克 紅燒瑤柱6頭鮑（鮑魚重80克）

-1罐．800克 鮑魚花膠大盆菜（鮑魚重80克）

-4罐．180克 特選鮑魚禮盒一盒（鮑魚重28克）（內含4款不同口味一口鮑）

「天龍招財鮑魚福袋 」震撼價：$278（原價 $647）

-天龍紅燒花菇鮑魚（280g）

-天龍紅燒瑤柱鮑魚（280g）

-天龍鮑魚金湯佛跳牆（280g）

-天龍精選花菇 1包（200g）

-天龍牌甜醋豬腳薑 1盒（400g）

「天龍牌」為新億食品旗下品牌，30多年來一直深受香港的酒店酒樓、餐飲連鎖、茶餐廳、批發及零售商歡迎，除了鮑魚，其罐頭產品還包括火腿豬肉、健康足料湯包及粥品、午餐肉、五香肉丁、急凍海產、菇菌類等等，在日常出外聚餐，可能大家都已經品嚐過天龍牌食品的美味！現在天龍牌網店更有消費滿$500就免費送貨的優惠！大家還不立即選購？

天龍牌於天龍牌網店、HKTVmall、Pandamart、Aeon、UNY、Apita、華潤、日本城、Circle K、大生、裕華國貨、龍豐藥房及各大零售點有售。詳細地址︰https://bit.ly/3Oj0Eab

（資料及相片由客戶提供）