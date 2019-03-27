【虛擬銀行】新競爭或引爆存款利率「大戰」　惠及市民

金管局今天宣布發放首批虛擬銀行牌照，有3個財團獲發牌照，另有5個申請正在處理。牌照即日起生效，預計6至9個月內提供服務，香港銀行發展步入新階段。對市民來說，最直接的影響除了是多了選擇，日後不用去銀行排隊已經可以享用大部份銀行服務外，一大重要影響可能是發牌後，預計會出現的存款利率戰。

虛擬銀行因為毋須設立分行，大大節省租金和人力成本，所以有不少空間調升存款利率。早前有部份虛擬銀行牌照申請者已明言會透過上調存款利息「搶客」。

存款利率或有所上升

本來新成立的虛擬銀行不易贏得市民信任，不過金管局對虛擬銀行的監管嚴格，要求跟對現有銀行的標準基本上看齊，虛擬銀行存款又受「香港存款保障計劃」保障，即市民在虛擬銀行存款，同樣獲最高50萬元保障。高息利誘下，相信會吸引不少好「息」之徒，將存款轉至虛擬銀行。

觀乎外國經驗，英國是虛擬銀行發展最迅速的地區之一，而銀行間的競爭，亦令當地的存款利率有所上升，根據英國機構Saving Champion的統計數字，當地提供高於通脹的存款利率的銀行數目，2017年中的接近無，升到去年中的26間，可見「息率戰」的威力。不過隨美國加息步伐減慢，資金流出香港的速度再次放慢，雖然本月金管局兩度入市承接港元沽盤，但本港銀行體系戶口結餘仍有約709.1億元。「水浸」下，銀行資金需求不高，存款利率上升的效應可能要較長時間才會浮現。

金管局對虛擬銀行監管嚴格，要求大致跟傳統銀行看齊。（資料圖片）

提供遙距開戶等服務

更高存款息率外，虛擬銀行亦會提供更多服務。渣打跟其他財團合組的合資公司Livi VB是首批獲發牌的虛擬銀行之一。渣打表示，會將虛擬銀行與其他服務融合；在單一平台提供一系列的零售金融服務和產品及合作夥伴獨有的電訊、娛樂和旅遊服務；為客戶提供切合其狀況、興趣和需要的個人化服務；隨時隨地實時開戶及申請金融服務。

中銀香港則指，它跟其他財團合營的虛擬銀行將採用如人工智能、區塊鏈、大數據和智能風險建模等頂尖的科技技術，創建一個簡單易用、無縫且安全的數碼生態系統。

參考海外經驗，零售銀行服務有很多擴展空間。例如英國虛擬銀行Monzo除了提供儲款、借貸、刷卡消費等銀行服務，亦於App內加設自動記帳功能，記錄客戶的開支情況。虛擬銀行相信也會使用更多大數據，例如阿里巴巴旗下的螞蟻金服就透過旗下的「芝麻信用」分析資料，為用戶建立信貸評分，以此為客戶提供不同產品，例如用戶信用評分愈高，借貸消費就愈容易。