【虛擬銀行】渣打、香港電訊等合營中標　揚言重新定義銀行體驗

金管局今日宣布首批3個虛擬銀行牌照，獲發牌照的的申請者有中銀香港、京東、怡和的合資公司Livi VB；渣打銀行（香港）、電訊盈科、香港電訊及攜程金融的合資公司SC Digital Solutions Limited；以及眾安在線、百仕達集團的合資公司眾安虛擬金融。

渣打銀行(香港)、電訊盈科、香港電訊信託與香港電訊及攜程金融管理今日隨即宣佈成立策略合營公司，在港推出一家新的獨立營運數碼零售銀行。合營公司為一家新的企業實體，該企業實體今天已獲金管局發出牌照，在港營運虛擬銀行。

渣打將持有合營公司65.1%權益，而電訊盈科、香港電訊及攜程金融將分別持有10%、15%及9.9%權益。

渣打︰重新定義香港的銀行體驗

渣打表示，合營公司將會結合各合作夥伴的優勢，涉足更廣闊的客戶群，重新定義香港的銀行體驗，包括將虛擬銀行與其他服務融合，提供予電訊盈科、香港電訊和攜程廣大的客戶群；在單一平台提供一系列的零售金融服務和產品及合作夥伴獨有的電訊、娛樂和旅遊服務；為客戶提供切合其狀況、興趣和需要的個人化服務；隨時隨地實時開戶及申請金融服務。

合營公司董事會成員包括︰將出任主席的渣打(香港)行政總裁禤惠儀 、香港電訊執行董事及集團董事總經理許漢卿、攜程旅行網高級副總裁及攜程金融首席執行官馮雁)、渣打集團首席資訊科技總監高立茲博士、渣打大中華及北亞地區個人金融業務總裁尚明洋、虛擬銀行行政總裁顧海及三名獨立非執行董事。上述任命有待監管機構批准。

禤惠儀﹙中﹚表示，很興奮能夠與電訊盈科、香港電訊及攜程金融合作。﹙資料圖片﹚

禤惠儀︰令處理銀行事宜更為簡便

禤惠儀表示，很興奮能夠與電訊盈科、香港電訊及攜程金融合作。合作夥伴帶來的優勢加上公司豐富的銀行專業知識，意味公司現在具備更佳條件為香港客戶提供創新的金融服務,令處理銀行事宜更為簡便。

許漢卿則稱，作為一個深受信賴的服務供應商及創新者，公司將銀行服務加入數碼生態圈，作為公司為消費者及商戶提供的綜合平台一個重要的組成部分，亦是公司的產品及客戶關係的自然延伸。

馮雁稱，全數碼的零售銀行服務是一項對旅遊行業影響深遠的革新，這項新舉措將為攜程客戶帶來服務更為全面和使用更為方便的旅遊體驗。