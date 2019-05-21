內銀股吸「好息」之徒　檢閱兩大細節位　還原「真．股息率」

宏觀解讀
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近期港股市況相當波動，大部分內銀股的股息率升至5厘或以上，自然被投資者列入為高息股行列。不過對內銀股感興趣的投資者，諗住穩收股息，最好留意兩大細節位。

當「好息」投資者閱讀內銀股的全年業績時，自然會將目光聚焦於派息金額。就以建設銀行（0939）為例，該行已連續3年增加派息。2018年派發股息為0.306元人民幣，若以今日匯率（1人民幣兌1.1348港元）計算，折算股息為0.347元，並以今日收市價6.31元計算，約為5.5厘。

買入內銀收息，有不少細節要留心。﹙路透社﹚

【細節位一﹕勿忘要繳交股息稅】

可是讀者若細心再看清楚，便會發現在建行業績報告內會指出，0.306元人民幣的派息是包含10%內地股息稅。因內地設有股息稅，故跟其他H股一樣，內銀股所宣布派發的每股派息，均要打九折，扣起一成作為股息稅。因此當扣除股息稅後，建行實際派息約為0.2754元人民幣。

【細節位二﹕匯率因素左右股東實際回報】

除了股息稅率外，亦要計及匯率因素。近期人民幣兌港元反覆向下，導致股東實際上收取的股息，會出現明日不如今日豐厚。

在去年5月21日，人民幣兌港元為1.2296，而今日匯率為1.1348。同一筆人民幣股息折算成港元時，便相差8.35%。

考慮股息稅及匯率兩大因素後，便會發現以現價計算，建行股東的「真．股息率」為4.95厘，與原先期望收取的5.5厘股息回報率相差10%。若中美貿易戰持續白熱化，人民幣匯價兌美元失守「7算」大關時，股東收取的股息，折算成港元將會縮減，股息回報率自然進一步向下。

點擊即看內銀「真 ‧ 股息率」﹙以21/5 收市價、人民幣匯率計，並扣除股息稅﹚

除了股息稅及匯率外，投資者亦要留意近年內銀股的派息比率每況愈下。所謂派息比率即是公司將盈利以股息派發予股東的比率。四大內銀的派息比率由2012年的約三成半水平，降至去年約三成。以中國銀行（3988）為例，2012年時其派息比率有35%，惟在2018年則降至31.19%、工商銀行（1398）則由35.1%降至30.61%，反映出內銀股不如以往「慷慨」。

此外投資者若希望收取股息，亦要留意內銀股的除淨及派息日期。中行在6月18日便向H股股東支付股息，其他四大國有內銀則於7月中後旬才派發股息。

                                      內銀股除淨日等資料

銀行 除淨日 截止過戶日期 派息日
建設銀行（0939） 7月2日 7月4日至9日 7月30日
農業銀行（1288） 6月11日 6月13 至18日 7月12日
工商銀行（1398） 6月25日 6月27日至7月2日 7月23日
中國銀行（3988） 5月23日 5月27日至31日 6月18日
交通銀行（3328） 6月25日 6月27日至7月2日 7月25日

 

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