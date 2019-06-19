【Facebook Libra】Visa、MasterCard都加入　外界看好的三大原因

Facebook宣布將於2020年推出加密貨幣 Libra(天秤座)，以建立一套簡單、無國界、可為數十億人服務的開放式金融服務。Facebook稱現今全球約有 17億人無銀行帳號，但其中10億人擁有手機，可以透過加密貨幣Libra享受到方便可靠的金融服務，快速進行線上交易。

外界普遍看好Libra，背後有幾個原因。首先，過往最為人知的加密貨幣是比特幣和以太幣，雖然它們的交易量不少，但因為幣值欠缺標準，所以波幅過大，令一般人都不敢輕易「入貨」。但有別於大部份加密貨幣，每項Libra交易都由同等價值實體資產支持。Facebook稱有關資金將由Facebook與合作企業共同出資，希望在Libra正式推出時將合作企業數量增至100間，集資最多10億美元(約78.3億港元)。有真實資產作擔保，料Libra價值會穩定得多，更易獲得大眾接受。

其次，Libra的推出十分配合到Facebook本身的企業策略。Facebook過往一直嘗試在廣告收入以外，開拓更多的收入來源，而電商和支付系統是一大方向，藉加密貨幣Libra的推出，巴克萊估算至2021年，Facebook每年可獲得190億美元的收入。利益如此豐厚，Facebook自己當然會力推。

最後一句原因，是支付系統加社交平台的生意模式，在中國已有微信配合微信支付這成功先例，令外界對Facebook推出的Libra更有信心。

MasterCard, Visa加入Libra協會，相信因為背後有一個很大的市場。（路透社）

Visa、MasterCard、PayPal加入

Libra將由一個非牟利機構「Libra協會」（The Libra Association）負責營運，該協會有28創始成員，除了eBay、Spotify這些「潛在受惠者」外，有趣的是，連本身都在經營支付系統、Libra未來的「潛在競爭對手」，例如Mastercard、Visa、PayPal等都是創始成員。

為什麼Mastercard、Visa、PayPal加入Libra協會？其中一個原因是未來的支付市場發展空間仍然很大，據市場人士表示，傳統支付公司過往努力爭奪的市場只佔全球交易當中15%，另外85%尚是用現金交易。透過加入Libra，將予這些公司開拓一個大市場的機會。Facebook稱Libra日後會免費向消費者提供服務，但考慮向商戶收取「非常低」的費用來維持。

未必獲各國政府批准

雖然不少人看好，但Libra的發展料未必會一帆風順，最大的風險來自於各國的監管機構。加密貨幣其中一個特色正是能繞過銀行體制，不受銀行或地域限制，進行或是匿名的跨國轉帳，但這某程度上讓洗黑錢更容易，讓監管機構對金融系統的監管更困難。所以普遍相信，各國政府未必會輕易對Libra「開綠燈」。

有指Libra協會的28個創會成員當中沒有包括任何銀行，便是因為銀行未知歐美監管機構取態，怕「上錯船」。Libra的發展和普及相信尚有好長的一條路要走。