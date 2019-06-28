【投資攻略】大家樂、大快活、翠華業績大比併　買嚟收息要留神

大家樂（0341）、大快活（0052）、翠華（1314）的業績已悉數出爐，業績公布後股價榮辱互見。成績亮麗的大家樂拾級而上，股價已較績前累升逾一成。相反，大快活績後股價單日插近7%，周五收報26.9元，幾乎抵銷連日升幅，翠華績後就繼續維持上月底發盈警後的低迷。 以現價計算，大快活股息率達4.4厘，是3間餐飲股之最，看似是吸納作收息的良機。但耀才證券研究部總監植耀輝提醒，派息是視乎公司賺錢能力，且要留意業務發展前景，其首選為營運效率改善的大家樂。

1. 最新估值及派息政策

隨著最新業績出爐，盈利和派息等財務數據曝光，大家可以重新計算各股的估值。如果從派息去看，3間公司的派息比率都較高，但全年派息都較前一年度下降，現價股息全部不足5厘。

大家樂績後急升，股息率回落至3.6厘。翠華即使按年少賺94%，但仍叫為股東利益著想，派息金額多過全年的盈利，股息率有3厘。至於股價急插的大快活，股息率達4.4厘為三家餐飲股中最高。

2. 收入純利和毛利一覽

當細閱各公司業績，發現大快活純利和毛利陷入「雙降」，毛利率更急插1.4個百分點。相反，大家樂純利按年升28.9%，毛利率提升了1個百分點，集團指，由於原材料和包裝成本的收入佔比下降，加上人力開支控制得宜所致。

翠華純利大跌94%，僅賺474.1萬元，集團解釋是由於持續艱難之營商環境，為支持業務發展及營運而增加成本及開支，以致收益減少。另外，集團因開設新餐廳，令到營運開支按年增加21.1%或3,520萬元，佔集團收益約11.3%。

要留意的是，翠華的毛利只計算食物成本，未有計算人工和鋪租，所以不宜與大家樂和大快活作直接比較。

3. 香港及內地分部收入

大家樂全年收入84.94億元，按年增0.8%，主要由內地業務所帶動，香港的收入則是近20年首次倒退。大快活內地收入下降，解釋是一間旗艦店要停業裝修，及為新店作出較大投資，導致業務受影響。

翠華指，香港門店的同店銷售是維持平穩，收益下跌，乃由於本港餐飲業營商環境日益艱難，及若干餐廳租約到期時結業所致，內地收入下跌1.8%，主要由於國內餐飲行業的結構性變化，及消費力放緩有關。

4. 集團其他副線品牌

下圖亦可見3間餐飲股的其他品牌，大快活將其餘品牌定位為特色餐廳，大家樂除速食和機構餐飲，亦發展多家休閒餐廳品牌和非中餐，翠華則有共6個副線品牌。

植耀輝：揀餐飲股留意租金、員工和食材成本

耀才證券研究部總監植耀輝指，因大家樂業績表現好，市場亦憧憬大快活下半年業務會有改善，令股價近期衝上，但大快活業績出爐後，將業績分開上下半年分析後，發現下半年經營狀況較上半年還失色，令憧憬落空，因此股價震盪。

他指，即使大快活股價插，股息率上升，餐飲股之中亦會首選大家樂，因派息視乎公司的賺錢能力，即主要看公司業務發展前景。他說，餐飲股成本離不開租金、員工和食材，而大家樂近年毛利已見改善，營運效率不斷提升，相反，「大快活業績差唔係呢一刻，業務唔得，無改善，點解唔揀好個隻？」