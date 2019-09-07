惠譽「唱淡」香港　24年來首降評級　國際評級機構靠不靠譜？

昨日，全球三大評級機構之一惠譽評級（Fitch Ratings）宣布將香港的評級由「AA+」下調至「AA」，評級展望為負面，為該機構24年來首次降香港信貸評級 。

惠譽︰香港在體制和監管方面的挑戰加大

今次降級，惠譽主要歸因於政治原因，認為「一國兩制」框架構成對香港的挑戰，並預測香港會因為「持續性融入國家治理體系」，帶來更大的體制及監管挑戰，導致與中國內地主權評級差距收窄。

惠譽明言，持續數月的衝突及暴力行動，正考驗「一國兩制」政治框架的底線及柔韌性，而中國官員自1997年主權移交以來，對香港事務採取更加「公開」的立場。該評級機構預計，「一國兩制」的基石不會動搖，但香港與內地在經濟、金融、社會和政治上日益加強聯繫，顯示出其與中國國家治理體系的不斷融合，未來，香港將面臨來自體制和監管上更大的挑戰，而這樣的變化與香港和中國內地﹙A+/穩定﹚的主權評級差距縮小的趨勢是一致的。

特首林鄭月娥﹙中﹚及財政司司長陳茂波﹙左﹚雙雙反駁惠譽降級理據。（新華社）

特首急反駁︰「一國兩制」未被削弱

對此，特首林鄭月娥昨日出席中國廣西省南寧市舉行的2019年中國泛珠三角區域合作行政首長聯席會議時表示，她不認同惠譽對香港近期發展的評估。林鄭月娥認為，過去一段時間香港發生的混亂情況並未削弱「一國兩制」，也沒有影響香港的法治。

與此同時，對於惠譽指出，香港與內地在經濟﹑金融及社會政治聯繫正逐步加深，顯示香港正持續融入內地管治體系，長遠可能對香港帶來制度及規管方面的挑戰，財政司司長陳茂波明言，政府不認同有關看法，並指出惠譽的評論純屬臆測，缺乏理據支持。

惠譽是世所公認的國際三大評級機構之一，與標普、穆迪齊名。﹙惠譽視頻截圖﹚

評級機構商業模式 難避利益衝突

惠譽是世所公認的國際三大評級機構之一，與標普（Standard & Poor's）、穆迪（Moody's）一道成為全球評級市場的壟斷寡頭，在資本市場和經濟界掌控了強大的話語權。

然而，壟斷又是否意味絕對可信？事實上，三大評級機構背後都是有盈利需求和利益訴求的私人資本，其產品就是評級報告。中國復旦大學泛海國際金融學院執行院長鐵軍的研究顯示，評級機構向債券發行公司或機構收費的商業模式導致不可避免的利益衝突，評級機構可能「偏袒」給評級公司帶來大量評級業務的公司和機構，造成評級報告出現「水份」。

收費的評級報告或存「水份」，那麼不收費的主權信用評級值得信賴嗎？由於貸評級反映出債券發行人出現違約的可能性，這將會影響發行人融資成本，而一般來說，由於國家主權信用評級是該國所有公司和機構評級的上限，因此其影響更加巨大。

惠譽對香港經濟前景的判斷，惹來爭議。（視覺中國）

學者指主權評級「科學性」最差

鐵軍認為主權評級恰恰是評級機構中存在問題最大的一塊。因為評級機構在做主權評級的時候，既得不到關於這個國家經濟情況的非公開信息，也無法獲得可比性的公開信息（國與國之間的資料獲取和披露差別很大）。因此，主權評級的科學性可能最差，遠遠低於公司債券和結構化產品評級的嚴謹性。

例如，2010年歐債危機下，政府負債率超過百分之百的西班牙長期債務信用評級僅被惠譽從「AAA」下調至「AA+」。相比之下，2010年中國國內生產總值（GDP）超越日本，躍居世界第二，成為全球經濟增長的最重要引擎，從經濟的強勁增長到政府雄厚的財政實力等各類指標都領先世界，但在惠譽眼中中國的國家評級上線（Country Ceiling）只有「A+」。

在三大評級機構的長期「唱淡」下，中國的經濟增長仍然強勁。如今，惠譽跳出來下調香港評級，恐怕難以獲得投資界認可。

信誠證券聯席董事張智威指，港府基本上不用靠發債來支撐經濟，降級實際影響不大。﹙資料圖片﹚

降級對港實質影響輕微

姑勿論惠譽降香港評級是否合理，市場普遍認為對香港影響不大。華僑永亨銀行經濟師李若凡較早前接受《香港01》訪問時表示，，香港外匯和財政儲備強勁，是次下調評級對金融體系、政府、企業融資成本未必影響太大，市場反應不大，港元及港股均沒有太大跌幅，暫未有看到有企業因此有作出資金撤離部署，因為社會問題影響主要反映零售旅遊、房地產行業，多於影響金融市場，沒看到資金外流的跡象，加上社會問題持續一段時間，若要調整，一早已做了。

信誠證券聯席董事張智威亦指，降級只是加重該地區的發債成本，可是香港財政盈餘及財政儲備豐厚，政府基本上不用靠發債來支撐經濟，所以實際影響不大。他續指「AA」級在信貸評級上是排第三，仍然是較高級別，而降級主要因為近期社會動盪，只要社會氣氛恢復，示威運動停止，也有機會升級。