陳茂波對惠譽降香港評級感失望　社會事件不影響核心競爭力

投資評級機構惠譽今午宣布將香港的信貸評級，由「AA+」降至「AA」，同時予「負面」評級展望，反映出本港信貸評級有機會再被下調。政府官員先行表示不認同惠譽的決定，財政司司長陳茂波更明言感到失望，又指出過去數個月發生的社會事件，不認同惠譽因而質疑「一國兩制」在港的有效實施。

陳茂波指出自回歸以來實踐充分證明《基本法》為香港特別行政區實落「一國兩制」，以及保持繁榮穩定提供保障，又指出政府會堅定地落實「一國兩制」方針，遵守《基本法》規定，屬香港社會及經濟持續發展的重要基礎，不容動搖。他又指出過去數個月社會事件並無影響香港核心競爭力，包括資金﹑貨物﹑資訊﹑人才自由進出，同時表示政府一向呼籲市民在表達意見時應和平有序，拒絕暴力。政府亦已提出實際行動，及與社會展開對話，為香港尋找出路。

與內地融合屬香港長遠發展積極動力

對於惠譽指出，香港與內地在經濟﹑金融及社會政治聯繫正逐步加深，顯示香港正持續融入內地管治體系，長遠可能對香港帶來制度及規管方面的挑戰，政府不認同，並指出惠譽的評論純屬臆測，缺乏理據支持。

他指出香港與內地日趨緊密的經濟及金融聯繫，不應是對香港信用評級的制約因素，相反屬香港長遠發展的積極動力。商界普遍認同香港及內地經濟及金融聯繫日益加深，會為香港帶來龐大經濟發展機遇。

陳茂波亦指出，香港金融市場及銀行體系在過去數月運作如常，聯繫匯率制度運作良好，無顯著資金流出港元或銀行體系，港元及美元存款規模維持穩定。而惠譽亦認同香港是有足夠實力捍衛聯繫匯率制度。