惠譽24年來首降信貸評級　香港會好大件事？　專家就話......

香港信貸評級遭到評級機構惠譽下調，為1995年以來首次，同時最新給予「負面」展望，顯示出評級未來仍有機會下跌。 「降呢」聽落嚇人，但究竟下調評級對香港經濟及資本市場有何影響？投資者又是否要調整投資策略？專家認為實際影響不大，但惠譽警報，反映本港經濟前景不穩，暫不宜沾手與本地經濟及消費的股份。

評級高低 影響發債成本

在回答上述問題，先要了解信貸評級制度及其重要性。信貸評級反映出債券發行人出現違約的可能性，這將會影響發行人融資成本。當發行人評級愈高，發債或進行融資時，成本便會較低。

至於投資評級公司如何對發行人給予評級？會針對受評對象金融狀況和有關歷史的數據進行調查，從而對受評對象的金融信用狀況給出一個總體的評價。受評對象包括國家、銀行、證券公司、基金、債券及上市公司等。

各投資評級機構評定的等級有其差別。就以惠譽為例，最高評級為「AAA」，其次為「AA+」及「AA」等。因此當某一個發行人評級遭下調，日後發債或融資時成本便會增加。而一般來說，國家主權信用評級是該國所有公司和機構評級的上限，因此重要性猶甚。

中港兩地信貸評級 相差兩級

今次惠譽是24年來，首次將香港信貸評級下調，將長期外幣發行人違約評級（IDR）由「AA+」下調至「AA」，展望為「負面」。

為何惠譽會有此決定？該行解釋，近月的持續衝突及暴力，正在測試「一國兩制」框架的底線及柔韌性；而中國官員更自1997年主權移交之後，對香港事務採取更加公開的立場。

惠譽預料「一國兩制」框架保持不變，但香港與內地經濟的金融及社會政治聯繫的逐步提升，意味將繼續融入中國的國家治理體系，促使更多的體制及監管方面的挑戰，與香港與中國（A+／穩定）的評級差距縮小，方向是一致的。目前，香港的「AA」評級仍較中國評級高兩級。

惠譽現時予中國的信貸評級為「A+」，與香港的「AA」差兩級。（視覺中國）

政府官員對惠譽決定感失望

對於惠譽今次決定，特首林鄭月娥在廣西被記者問及有關事情的看法。她表明不同意惠譽的做法，認為近月政治事件沒有削弱「一國兩制」。對於示威者所提出的五大訴求，她重申，部分要求才是損害香港的法治，如要求釋放所有被捕人士是法治社會所不能夠接受的。

財政司司長陳茂波亦表示不認同惠譽對香港近期發展的評估，並對惠譽下調香港的信用評級及評級展望感到失望。雖然過去數月香港發生社會事件，但不認同惠譽因此而質疑一國兩制在香港的有效實施。惠譽認為香港與內地在經濟﹑金融及社會政治聯繫正逐步加深，顯示香港正持續融入內地管治體系，長遠可能對香港帶來制度及規管方面的挑戰，陳茂波直言有關評論純屬臆測，缺乏理據支持。

料標普及穆迪未必跟隨下調評級

惠譽降低香港信貸評級後，另外兩間投資評級機構目前按兵不動。標普表示，維持上周五「AA+」及展望「穩定」評級。穆迪則在上月初發表報告，維持本港長期信貸評級為Aa2，亦維持展望為「穩定」。

華僑永亨銀行經濟師李若凡指出，惠譽早前曾警告若本港政治不穩，將會影響評級，現在採取行動是因應這個擔憂，而2017年標普及穆迪以中港關係密切為由，下調中國評級後再下調香港評級，對於惠譽來說，今次降級原因相差不遠，只不過是時間推遲了，不過她估計標普及穆迪未必會再下調本港評級。

李若凡覺得，香港外匯和財政儲備強勁，是次下調評級對金融體系、政府、企業融資成本未必影響太大，市場反應不大，港元及港股均沒有太大跌幅，暫未有看到有企業因此有作出資金撤離部署，因為社會問題影響主要反映零售旅遊、房地產行業，多於影響金融市場，沒看到資金外流的跡象，加上社會問題持續一段時間，若要調整，一早已做了。

華僑永亨銀行經濟師李若凡稱，惠譽這個調整是觀察了一段時間，覺得社會問題持續，可能影響營商環境，於是決定調整本港評級。（資料圖片）

事件對市場影響不大

信誠證券聯席董事張智威則表示，降級只是加重該地區的發債成本，假設一個地區發債要5厘息，降級後可能升至6厘息；可是香港財政盈餘及財政儲備豐厚，政府基本上不用靠發債來支撐經濟，所以實際影響不大。

他續指「AA」級在信貸評級上是排第三，仍然是較高級別，在惠譽周五中午公布後，恒指沒有急跌，反映事件對市場影響不大，但更深遠的影響是外資行或企業會覺得本港營商環境不穩，轉至新加坡或其他地方投資，例如：有消息指沙特阿美考慮到東京上市、阿里巴巴在本港上市仍未有時間表，這些影響會逐漸顯現。

張智威認為，降級主要因為近期社會動盪，只要社會氣氛恢復，示威運動停止，也有機會升級。而暫時未見撤資情況，港元未有觸及弱方兌換保證，所以現時情況不算嚴重。

信誠證券聯席董事張智威表示，示威的負面消息已經反映了，例如8月份恒指已跌超過2000點，市場對惠譽降級反應不大。（張浩維攝）

未來企業或有裁員潮

不過，值得留意，惠譽預料本港今年經濟增長為0%，意味今年下半年經濟將出現收縮。李若凡指該行預期今年第四季經濟情況會好轉，預測全年經濟增長約0.6%，經濟疲弱下，消費情緒受壓，企業或有裁員潮，但相信整體失業率不會急升。

張智威稱本港下半年經濟情況不容樂觀，外出消費市民人數大減，超過20個國家對香港發出旅遊警示，內地自由行旅客及海外旅客人數急瀉，經濟增長動力從何而來？示威在6月開始，現在暫持續了2至3個月，未來數個月或開始有裁員潮。

他又指出由於經濟前景不穩，因此建議投資者避開與本地消費，及本地經濟有關連的股份，反而可以留意與內地消費及內需的股份，因為內地或會再推出措施刺激消費。