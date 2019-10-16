【財經觀察】三季度業績亮點不少　華為在美國制裁中「愈活愈好」

被美國「斬斷」供應鏈的中國科技巨頭華為並沒有就此倒下，反而在三季度交出了傲人的成績單。今日，華為發佈的2019年三季度經營業績顯示，公司銷售收入實現6,108億元（人民幣‧下同），按年增長24.4%。

5月，隸屬於美國商務部的工業和安全局（BIS）將華為及其多家附屬公司列入「實體清單（Entity List）」，導致美國企業在未經BIS的許可下無法向華為及其附屬公司出口產品和技術。在2018年底華為首次公佈的所有核心供應商名單中，美國廠商共33家，占全部核心供應商（92家）的三分之一以上。因此，美國此舉使華為的全球供應鏈受到沉重打擊。

然而，華為的研發底蘊使其在「生死存亡」的關鍵時刻多了一份從容。在得知華為被列入「實體清單」當日，華為輪值董事長胡厚崑在《致員工的一封信》中表示，華為早在多年前就預計到美國可能會對華為採取打壓措施，因此「在研究開發、業務連續性方面進行了大量投入和充分準備，能夠保障在極端情況下公司經營不受大的影響」。

事實證明，華為的自信並非空穴來風。在被列入「實體清單」後的第一個完整季度中，華為在三個方向上獲得重大突破，交出一份無可挑剔的成績單。

華為的智能手機業務受制裁影響較大。（視覺中國）

智慧手機業務 華為重拾增長

此前，華為二季度智慧手機發貨量較前一季度已經停止增長。由於華為的智慧手機業務受美國禁令的影響最大，分析機構普遍預計華為智慧手機的發貨量在三季度會出現下滑。

然而，全球消費者對華為品牌的認可以及華為手機的市場潛力遠超預期。華為董事長梁華在7月30日舉行的上半年業績發佈會中就已宣佈，華為在海外手機市場已經恢復到禁令之前80%的水準。在海外市場需求超預期反彈和中國市場份額快速擴張的共同作用下，華為智慧手機（包括榮耀品牌）在三季度出貨6,700萬台，較上季度增長約14%。

5G業務 華為迅速佔領市場

華為的業績報告顯示，截至2019年三季度華為已經在全球簽訂了60多個5G商用合同，而在一季度這一數字僅為40個。此外，2019年一季度僅有7萬多個5G基站發往世界各地，而三季度華為發往全球的5G Massive MIMO AAU（一種分散式基站）已經多達40多萬個。

面對美國的全面「狙擊」，華為5G業務在全球的發展一度嚴重受阻。然而，美國的政治施壓無法改變華為在5G上的領先優勢，韓國、沙特等美國盟友在權衡利弊後紛紛選擇與華為合作。近期，歐盟也向華為鬆口，在10月9日最新發佈5G網路安全評估報告中沒有再提「華為威脅」。10月14日，德國媒體《商報》稱，在聯邦網路管理局最新版電信網路安全草案中，德國總理默克爾允許華為參與到該國的5G網路建設中。

華為創始人任正非堅信華為能夠撐過美國制裁。（路透社）

搭建軟體生態 華為加速「招兵買馬」

華為的業績報告顯示，華為的全球註冊開發者已經超過107萬，在三個月內增長了27萬。

開發者的數量往往決定華為能夠提供何種程度的軟體生態。在谷歌宣佈不再向華為手機提供GMS服務（穀歌移動服務）後，華為正在考慮使用自己的鴻蒙系統替代谷歌的安卓系統。但是，軟體系統只是骨架，完整的軟體生態需要無數開發者向其中貢獻中層程式、表層應用等「血肉」。因此，華為正在加快吸引全球開發者，以實現自己的雄心壯志。

面對美國的制裁，華為第三季度的成績單讓所有關心這家科技企業的人感到振奮。正如華為創始人任正非8月20日在接受美聯社採訪時所言，「過去幾個月已經證明實體清單不可能讓華為死掉，華為公司肯定能繼續活下來，而且越活越好」。