【財經評論】印度經濟風光不再　疫情打擊發展前景

投資評級機構惠譽（Fitch Ratings）於週四（18日）將印度長期外國貨幣發行人違約評級（IDR）的預期從穩定調升至負面。惠譽認為，新型冠狀病毒肺炎疫情的大流行削弱了印度的增長前景，並令印度的公共債務風險暴露。

疫情爆發後，印度經濟徹底停滯。3月25日印度實施封城，印度總理莫迪（Narendra Modi）要求民眾取消一切社交活動，除購買生活必需品等特定情況外一律不要外出。

封城措施使佔經濟總量六成左右的服務業幾乎完全停滯。數據服務商IHS Markit發佈的數據顯示，印度4月服務業採購經理人指數（PMI）錄得5.4，創下有記錄以來的最低水準；印度5月服務業PMI僅反彈至12.6，遠低於市場預期（23）。佔印度2019年國內生產總值（GDP）總量23%的工業和製造業也不容樂觀，印度製造業PMI在4月和5月分別錄得27.4和30.8，表明印度製造業持續衰退。

部分學者認為，2015年莫迪政府對GDP核算方式的「修訂」，人為製造了「紙面上的繁榮」。（美聯社）

此外，印度的進出口貿易額也出現腰斬。印度商工部（Ministry of Commerce and Industry）的數據顯示，4月份印度出口額和進口額分別下降60.3%和58.7%；5月印度出口額和進口額分別下降36.5%和51.1%。經濟活動的停滯不僅令外貿陷入低谷，也導致失業率飆升，截至5月底，印度的失業率已經超過23%。

可惜的是，付出瞭如此高昂的代價，印度也沒能控制疫情的蔓延。據印度衛生部統計，截至當地時間6月19日早8時，印度新冠肺炎確診病例累計超過38萬例。在過去24個小時內，印度新增新冠肺炎病例13,586例，創下單日增幅新高。

為了維持社會運轉，印度政府早在4月下旬就陸續放開了農業、製造業、工程建設等行業生產活動。隨著經濟衰退的加劇，印度政府不得不對疫情妥協，宣佈除高風險地區以外，從6月8日起分階段重新開放各地的公共場所。

4月14日，在印度孟買的一個貧民窟，印度警察在抗議延長封鎖後站崗。（美聯社）

然而，疫情對印度經濟的衝擊不會隨著防控措施的減弱就出現改善。

首先，印度經濟嚴重依賴消費，而短時間內居民的消費能力難以恢復。印度私人消費約佔GDP的55%。近年來印度經濟出現高速增長，居民的消費能力也水漲船高，形成正向循環反饋機制。但是，早在疫情爆發之前，印度經濟增速已經褪色。2018年以來，印度經濟增速逐季下滑。2019年印度的GDP增速創下2011年以來的新低，經濟與消費的增長循環已經打破。

疫情襲來後，印度失業率飆升，大量中小企業破產。印度央行5月的居民消費調查顯示，消費者消費信心指數已經從3月的85.6大幅下行至63.7，跌至歷史最低點；對未來一年的消費信心指數也從3月的115.2下跌至97.9。疫情對實體經濟供需關係的破壞將持續抑制印度居民的消費能力。

4月印度FDI金額跌62%

其次，外國直接投資（FDI）是印度經濟增長的重要動力源，而疫情導致的全球經濟衰退將使印度失去這些「外援」。根據聯合國（UN）的報吿顯示，印度在2019年獲得了510億美元的外國投資，是全球第9大FDI接受國。境外資金同時帶來了技術和管理經驗，是印度近年來經濟高速發展的重要原因。

然而，聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）6月16日發佈《2020年世界投資報吿》預計，2020年全球外國直接投資流量將在2019年1.54萬億美元的基礎上下降近40%，並警吿稱，流入印度的FDI或將急劇下降。由於印度疫情遲遲得不到控制，印度市場已經失去對外資的吸引力。印度央行的數據顯示，4月印度接受的FDI資金按年下降62%。

最後，印度政府債務負擔較重，財政政策空間較小。印度央行的數據顯示，在截至2020年3月的2020財年，印度政府的公共債務（包括中央和各邦）已經達147萬億盧比，佔2020財年GDP的72.1%。惠譽認為印度財政指標已經顯著惡化，財政前景堪憂。惠譽預計，印度的一般政府債務將在2021財年達到GDP的84.5%，財政赤字率將達到兩位數。

高企的公共債務嚴重製約了印度政府的財政政策空間。5月12日，莫迪公佈了總額為20萬億盧比的經濟刺激計劃，而該計劃以貨幣政策為主。在疫情期間，貨幣政策雖然能夠有效緩解系統性金融風險，但是對實體經濟的刺激作用要弱於財政政策。因此，在缺乏足夠財政刺激能力的情況下，印度經濟復甦的道路將十分曲折。