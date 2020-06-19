【中印衝突】王毅要求印度嚴懲肇事者　新德里反駁

中印外長6月17日就中印衝突通電話後，印度政府18日要求中國將其軍隊活動限制在實控線中方一側，同時駁斥中國對加勒萬河谷（Galwan Valley）的主權主張。

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據《印度斯坦時報》6月18日報道，針對中國主張擁有拉達克加勒萬河谷的主權，要求印度「嚴懲肇事者」，印度外交部發言人斯里瓦斯塔瓦（Anurag Srivastava）18日進行反擊，重申印度的主張，稱中方應對暴力事件負責，因為中方「背離了尊重加勒萬河谷實控線的共識」。

斯里瓦斯塔瓦說，6月15日的中印衝突峙發生時，「中方單方面試圖改變那裏的現狀」，並採取了「有預謀和有計劃的行動，對由此造成的暴力和傷亡負有直接責任」。

他補充稱:「如果中方嚴格遵守高層的協議，這是可以避免的。」

斯利瓦斯塔瓦表示，在印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）17日與中國外交部長王毅的電話交談中，蘇傑生「表達了此刻的需要是，中方重新評估其行動並採取糾正措施」。

由少將率領的印度和中國代表團18日在加勒萬河谷的14號巡邏點附近會晤。這是化解有爭議邊界緊張局勢的軍事行動的一部分。

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這是自中印5月初對峙開始以來，總部設在卡魯（Karu）的印軍第3步兵師指揮官巴巴特（Abhijit Bapat）少將與中方參謀長聯席會議的第七次會晤，也是15日晚間造成20名印度士兵喪生的衝突之後的第三次會晤。

據中國外交部網站消息，6月17日，中國國務委員兼外長王毅同印度外長蘇傑生通電話時表示，6月15日晚，印方一線邊防部隊公然打破雙方軍長級會晤達成的共識，在加勒萬河谷現地局勢已經趨緩情況下，再次跨越實控線蓄意挑釁。

王毅強調，中方要求印方對此開展徹底調查，嚴懲肇事責任人，嚴格管束一線部隊，立即停止一切挑釁性舉動。

據中國國防部網站消息，解放軍西部戰區新聞發言人張水利大校16日就中印衝突發表聲明稱，加勒萬河谷地區主權歷來屬於中國。6月15日晚，在中印邊境加勒萬河谷地區，印軍違背承諾，再次越過實控線非法活動，印度邊防部隊嚴重違反兩國有關邊境問題協定協議，嚴重違反中印軍長級會談共識。