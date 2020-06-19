【中印衝突】印度不再是弱國？　兩大擁核國軍力誰勝誰負

中印邊境爆發數十年以來最嚴重的流血軍事衝突，不禁讓人回想起1962年中印戰爭印度慘敗的場面。經過超過半個世紀，兩國都成為區內軍事大國，先後開始擁有核武。印度似乎不再是昔日的弱國，中國軍費開支的龐大卻是印度望塵莫及。就目前軍力而言，到底誰勝誰負？

普遍認為，中國軍力遠勝印度。哈佛大學肯尼迪政府學院貝爾弗中心和新美國安全中心的最新研究卻指出，印度於高海拔山區環境或佔有優勢。

圖為2012年1月26日，印度舉行共和國日閱兵儀式，展出能力搭載核彈頭的「烈火」導彈。（美聯社）

核武器

中印極力避免開戰，加上兩國奉行「不首先使用核武器」的政策，現時衝突不可能引發核戰。從兩國核能力來看，中國於1964年擁有核武，印度後來於1974年也成為擁核國。根據斯德哥爾摩國際和平研究所估計，中國目前有約320個核彈頭，印度只有150個。

空軍

根據貝爾弗中心的研究，印度如果與中國開戰，可以派出約270架戰鬥機和68架地面攻擊機；至於中國於區內則有157架戰鬥機和一隊地面攻擊無人機。研究指出，中方位於西藏和新疆的空軍基地處於高海拔地區，加上地理和天氣條件惡劣，意味中方戰機只能負荷約半的載重重量和燃料，影響戰力。

印度的「幻影2000」戰鬥機（Mirage 2000）和蘇霍伊（Sukhoi）蘇-30戰機（Su-30）是多功能飛機，而且能夠適應不同天氣，反觀中國只有殲-10戰鬥機有相關功能。印度近年也為了應對中國加強硬件配套，中國則將焦點放到東南部，忽略喜馬拉雅山脈一帶。研究也認為，印巴衝突讓印度有實戰經驗。

圖為2019年10月1日，中國舉行建國70周年閱兵儀式，展出東風-17高超音速彈道導彈。（Getty Images）

地面部隊

至於地面部隊，解放軍同樣相對缺乏實戰經驗。研究提到，兩軍區內地面部隊雖然數量相若，但解放軍同時要兼顧西藏和新疆以至中俄邊境的潛在衝突，相反印軍已經就位。不過因應地形，印軍移動起來也困難，容易遭到解放軍炮彈和導彈襲擊。

印度戰力提升，中國也沒有停滯。解放軍其中一個最大優勢在於科技和新型武器。根據斯德哥爾摩國際和平研究所的數據，2019年中國軍費達2610億美元，印度軍費僅711億美元。阿富汗的對話和進展國家中心國際顧問Nishank Motwani形容，中印軍力分野中，北京佔優，差距也只會愈來愈大。中國媒體近日亦大幅報道解放軍於高原地區進行軍演，15式輕型坦克等「00後」的新型武器。

戰爭情況千變萬化，難以斷言最終誰勝誰負，不過外界普遍認為，中印都不願任由衝突演變為戰爭。印度不時與美國、日本、法國和澳洲舉行聯合軍演，中國也有巴基斯坦和俄羅斯作為盟友，一旦中印開打，難保證只會是兩國的較量。