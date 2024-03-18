WeChat Pay HK免費SIM卡 取得方法教學｜包3個月50GB流量+通話 即睇換領方法+地點| 近日WeChat Pay HK宣布聯乘中國電信及金光華廣場，向用家送出¥100儲值額的電話卡，可以用作支付3個月50GB數據。



WeChat Pay HK免費SIM卡 取得方法+領取地點

繼早前Alipay HK宣布大派免費SIM卡後，近日WeChat Pay HK宣布聯乘中國電信及金光華廣場，向用家送出¥100儲值額的電話卡，可用作扣減每月¥29費用，享有20GB的通用數據及30GB的定向數據，更可用於通話及sms短訊。由即日起至3月31日可以於WeChat Pay HK App內領取電子優惠券，再到指定地點換領電話卡。不過要留意的是，每張回鄉證只能領取一張中國電信的電話卡。

點撃圖片查看換領步驟⬇

WeChat Pay HK 免費深圳電話卡換領地點：

日期：即日起至3月31日

時間：11am - 6pm

地點：深圳羅湖區金光華廣場F1層客服臺

交通：深圳地鐵1線國貿站A出口

資料來源：WeChat Pay HK

*優惠受條款及細則約束。